Чи можна повернути цноту за допомогою операції

Деякі жінки з різних причин могли хотіти повернути незайманість. Пояснюємо, чи це можливо і які варіанти має сучасна медицина та наука.

Що таке цнота

Дівоча пліва – невеликий тонкий шматочок тканини біля входу в піхву. Він утворений фрагментами тканин, що залишилися від розвитку плода. Розмір, форма і товщина цноти унікальні та можуть з часом змінюватися.

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У консервативних культурах ціла незаймана пліва вважається ознакою незайманості. Вважається, що під час першого статевого акту жінки її цнота розривається через проникнення, що викликає кровотечу і в деяких випадках біль.

Але розірвана пліва не є ознакою втрати незайманості жінки. Річ у тім, що незаймана пліва не завжди розривається, а частіше просто розтягується, а по-друге, ця ніжна мембрана може розтягуватися з різних причин, крім статевого акту.

Різні фактори можуть бути причиною розтягування цноти: від напруженої фізичної активності, такої як верхова їзда, їзда на велосипеді, гімнастика та танці, до мастурбації, введення тампонів та перехресного вагінального ультразвукового дослідження.

Чи можна повернути цноту

Природним шляхом неможливо відновити цноту, оскільки цнота не може "вирости знову" або відновити свою первісну форму та еластичність природним шляхом.

Але існує гіменопластика – хірургічний процес відновлення цноти. Різні клініки вказують, що це нескладна процедура, після якої кожна жінка відновлюється по-різному, але в більшості випадків процес загоєння займає від 4 до 6 тижнів.

Операцію гіменопластики повинен виконувати пластичний хірург чи гінеколог під місцевою, чи загальною анестезією. Існує кілька способів виконання цієї операції, наприклад: