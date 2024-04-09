Чи можна дітям використовувати навушники

Батьківство дуже втомлює і крім фізичного навантаження такі люди часто отримують і емоційне. Постійний шум від мультиків, ігор, дитячих пісень викликають бажання припинити все тут і зараз. Але медики застерігають батьків від використання навушників для дітей.

Чи будуть навушники негативно впливати на слух маленького користувача, визначають два фактори: гучність звуку та тривалість прослуховування. Чим довше і чим голосніше, тим більша ймовірність розладу слуху.

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Як гучні звуки можуть впливати на слух

Пошкодження чутливих клітин: надмірно гучні звуки можуть впливати на волоскові клітини – спеціальні рецептори слухової системи та вестибулярного апарату, що загрожує тимчасовою чи навіть постійною втратою слуху.

Проблеми з акустичним сприйняттям: звуки починають чутись спотворено чи недостатньо чітко, також у багатьох відбувається невелика дезорієнтація у просторі.

Поява постійного шуму чи дзвону у вухах – тинітуса, а все через перевтому системи слуху.

Підвищена гучність впливає на психічне здоров'я. Гучна музика може викликати стрес, нервозність та погіршення уважності. Це особливо важливо враховувати в періоди, коли діти схильні до підвищеного емоційного навантаження: пішли до дитячого садка чи школи, під час переїздів чи народження братів, чи сестер.

Старші школярі ж нерідко вважають, що гучна музика допомагає заспокоїтися чи сконцентруватися, тоді як активні звуки, навпаки, перезбуджують нервову систему, яка потребує особливої турботи в підлітковому віці.

Особливості дитячого слуху

Діти чутливіші до гучних звуків, ніж дорослі. А все через особливості дитячої фізіології: внутрішнє вухо перебуває у постійному розвитку до 18 – 20 років, і мембрана сенсорних клітин тонша, що робить дитячий слух чутливішим до шуму.

Також у дитячому віці ще не повністю сформовані механізми, які відповідають за регулювання звукового сприйняття та захист від надмірно гучних звукових дій. Це означає, що діти реагують гостріше на гучну мову і гучні звуки, зокрема музику, і від них втомлюються.

5 порад, як захистити дитину від впливу гучної музики

Навчіть дитину правильного використання навушників. Поясніть, що слухати музику на високій гучності шкідливо для слуху. Купуйте навушникам з амбушурами, а не внутрішньовушні. Вони якісніше передають звук, і навколишні звуки в них менш чутні — не доведеться підвищувати звук, щоб музика грала "чистіше". Отже, буде потрібно менша гучність прослуховування. Купіть дитині якісні навушники. Хороша техніка із чітким звучанням дозволяє слухати музику на нижчій гучності, що зменшує вплив на слух. Намагайтеся обмежити час, який діти проводять, слухаючи музику через навушники: це чудова нагода знайти заняття, які стануть вашим спільним із дитиною захопленням. Підтримуйте регулярний медичний моніторинг слуху дитини – це допоможе своєчасно виявляти будь-які зміни та проблеми.

Дотримання цих рекомендацій допоможе захистити слух дітей від шкідливого впливу гучної музики в навушниках.