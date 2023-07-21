Секс під час місячних: як зробити його приємним

Багато жінок відмовляються від сексу під час місячних і навіть не обговорюють таку можливість із партнером, насамперед через стійкі стереотипи. Але в цьому немає нічого поганого.

Користь сексу під час місячних

Деякі жінки зазначають, що секс полегшує менструальний біль. Це має пояснення: окситоцин, який виробляється під час сексу, загалом покращує фізичний та емоційний стан.

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Секс під час менструації здатний скоротити її тривалість. Великих досліджень, які б підтверджували це, немає, проте такий ефект відзначають гінекологи та їхні пацієнтки. А ось думка, що секс під час місячних може спровокувати розвиток ендометріозу – міф, який не підтверджений дослідженнями зовсім.

Болюча менструація по-науковому називається дисменореєю. За різними даними, біль під час місячних відчувають від 45 до 95% жінок. Займатися сексом, чи ні під час болючої ​​менструації залежить від типу болю. Якщо перші дні біль заважає вести звичний спосіб життя, секс треба відкласти.

Скільки пар практикують секс під час місячних

Секс під час місячних практикують 48% опитаних жінок, при цьому 51% віддають перевагу вагінальному проникненню. Мінет або хенджоб вибирають 40%, і лише 5% – кунілінгус або фінгерінг. Цікаво, що практики у бік жінок йдуть із величезним відривом від аналогічних ласк у бік чоловіка.

Це пов'язано із соромом: запах і текстура природних виділень бентежать жінок, і вони не підпускають чоловіків до вульви. 46% гетеросексуальних жінок зізналися, що секс під час місячних викликає у них відчуття сорому, тоді як 64% гетеросексуальних чоловіків не бачать причин відмовлятися від близькості через менструацію.

Технічний бік сексу під час місячних лякає багатьох. Здається, єдине оптимальне місце дії – душ, але це не так. Як і в будь-який інший час, під час місячних у сексі важливий взаємний комфорт. Не перейматися забрудненими простирадлами допоможуть сучасні засоби гігієни sex-friendly.

Що стосується естетики та чистоти: м'які губки для проникаючого сексу під час місячних використовують лише 11% опитаних жінок. 58% жінок вважають за краще підкладати рушник або використовують непромокальний наматрацник.