Може збільшити ризик раку: вчені розповіли про загрозу від пива після роботи

Після тяжкого дня на роботі буває дуже приємно пропустити келих вина чи пива. Та нове дослідження стверджує, що напої для розслаблення можуть нести серйозну загрозу для організму.

Науковці з університету Торонто розповіли, що лише одна склянка алкоголю на день збільшує ризик виникнення раку.

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Нове дослідження показало, що немає безпечної кількості алкоголю – навіть невелика склянка пива може нанести непоправної шкоди. Вчена радять утримуватися від вживання алкогольних напоїв – це єдиний спосіб вберегти тіло здоровим.

ШІ дізналося про алкогольні ризики

За допомогою штучного інтелекту (ШІ) команда науковців з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та університету Торонто порівняла показники споживання алкоголю та відносними оцінками раку.

Вчені з’ясували, що регулярне вживання пива чи вина підживлює ракові утворення – зокрема пухлини молочної залози та кишківника.

Усі рівні споживання алкоголю пов’язані з певним ризиком. Наприклад, кожен келих вина стандартного розміру на день підвищує ризик розвитку раку молочної залози на 6%,

– зазначає Юрген Рем, експерт з охорони психічного здоров’я.

Регулярне вживання алкоголю може підвищити ризик утворення пухлин / Фото Unsplash

Чому алкоголь п’ють після роботи

Звичка відкривати пляшку наприкінці робочого дня отримала назву "Вино-годинник". Люди, які мають напружений графік чи складну роботу, готові "заспокоюватися" за рахунок алкоголю.

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За дослідженням, особливо схильні до пияцтва представники таких професій:

Менеджери

Прибиральники

Будівельники

Дальнобійники

Співробітники барів

Особливо тенденція до пияцтва поширилась під час пандемії.

У нашій клініці ми бачимо багато людей, які повідомляють про збільшення вживання алкоголю з початку пандемії,

– каже доктор Леслі Баклі, співавтор дослідження.

За словами доктора Кевіна Шилда, алкоголь викликає рак різними способами, проте основний механізм – через порушення репарації ДНК.

Що таке репарація ДНК Цей процес буквально "ремонтує" пошкоджені молекули ДНК. Деякі пошкодження можуть бути дуже шкідливими – вони викликають мутації геному клітин та впливають на життєдіяльність організму. Для нормального функціонування клітин репарація ДНК має бути постійною. Алкоголь призупиняє це "відновлення" та згубно впливає на організм, дозволяючи раковим клітинам поширюватися в тілі.

У Канаді алкоголь був пов'язаний з 24% випадків раку молочної залози, 20% товстої кишки, 15% раку прямої кишки та 13% раку рота, горла та печінки.

Алкоголь також збільшує ризик раку голови та шиї для курців, оскільки збільшує засвоєння канцерогенів з тютюну,

– каже Шилд.