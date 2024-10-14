Чи може спеціалізована їжа та біодобавки замінити звичайну їжу

Не всі харчові продукти, призначені для заміщення шкідливої їжі у раціоні, є корисними для здоров'я. У різних дослідженнях стосовно цукрозамінників та харчових добавок висновки науковців часто розходилися. В одному з останніх досліджень, проведених японськими спеціалістами, аналізувалися впливи на здоров'я продуктів, збагачених різноманітними нутрієнтами.

Попередні наукові роботи показали, що середземноморська дієта, яка включає рибу та свіжі овочі, вважається найкориснішою. Однак нещодавні дослідження стверджують, що вегетаріанська дієта може бути ще більш корисною, хоча вона не підходить усім, пише BMC Nutrition.

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Лікарі зазвичай радять вживати натуральні цукри (фрукти, мед, молочні вироби) та уникати кондитерських виробів і цукру-піску, а необхідні мікронутрієнти краще отримувати з їжі, а не з добавок.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Нове дослідження біодобавок

Науковці з Токійського університету оцінювали, чи сприяють продукти з високим вмістом білків, вітамінів і мікроелементів зниженню дефіциту поживних речовин. Вони також вивчали різницю у впливі корисної їжі самої по собі та в поєднанні з добавками.

У дослідженні брали участь 392 здорових дорослих жителя Японії віком від 20 до 69 років. Серед них 122 людини періодично вживали продукти з добавками. Збір даних проходив з лютого по березень 2013 року.

Біодобавки приносять користь

Аналіз показав, що рівень поживних речовин в організмі людей, які періодично отримували білок, вітаміни та мінерали зі спеціального харчування або біодобавок, був ближчим до норми, ніж у тих, у чиєму раціоні були лише звичайні продукти та не було БАДів.

Однак важливо пам'ятати, що збагаченими продуктами не варто зловживати, а багато харчових добавок можуть бути небезпечними для здоров'я при використанні без призначення лікаря.