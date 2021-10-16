Може призвести до численних ускладнень, – лікарі пояснили, чому не можна стримувати чхання

Пандемія наклала негласне вето на чхання – люди бояться захворіти на COVID-19. Проте лікарі стверджують, що стримувати чхання – це погана ідея.

Експерти розповіли, що затримка чхання може становити реальну загрозу здоров’ю людини.

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Не зупиняйте природний процес

Побічні ефекти від затримки чхання рідкісні, але вони можуть спричинити серйозні травми, оскільки чхання намагається очистити ваш ніс. Повітря під час чхання виходить з носової порожнини зі швидкістю до 300 кілометрів на годину.

Більше про процес чхання За одне За одне чхання організм виштовхує приблизно 40 тисяч дрібних крапель – слини, пилу та мікробів. Більшість крапель вилітають на відстань декількох метрів. Цікаво, що чхнути з відкритими очима – майже неможливо. Вчені пояснюють це тим, що організм таким чином захищає очі від мікробів.

Отоларингологи з Університетських лікарень Лестера попередили, що зупинка чхального рефлексу може завдати шкоди організму.

Це може призвести до численних ускладнень: потрапляння повітря в грудну клітку між обома легенями, перфорація вашої барабанної перетинки та навіть розрив аневризми головного мозку, яка є надутою кровоносною судиною мозку,

– розповіли фахівці.

Чхання не можна стримувати через ризики для здоров’я / Фото Pexels

Якщо заблокувати ніс під час чхання, то може виникнути розрив барабанної перетинки – повітря, яке намагається вийти через ніс, перейде в трубку, яка з’єднує вухо та барабанну перетинку.

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Лікарі зазначають, що розрив перетинки може призвести до втрати слуху. Також пошкодження може викликати вушну інфекцію.

Чхання виштовхує у вашому носі все, чого не повинно бути, тому, блокуючи ніс під час чхання, ці мікроби можуть потрапити у ваші вуха, викликаючи інфекцію,

– розповіли у відомстві.