Чи справді червоне вино корисне

Ідея про те, що червоне вино у невеликих кількостях не просто не шкідливе, а навіть корисне, існує давно. З'ясуємо чи це справді так.

Франція дала старт дослідженням

Це твердження виникло тому, що у Франції невисокі показники серцево-судинних захворювань, попри те, що традиційна дієта містить багато насичених жирів.

Також на тему: Вилікували алкоголізм за допомогою редагування генів

Коли людина їсть багато жирного, у неї підвищується рівень холестерину, що сприяє розвитку атеросклерозу та хвороб серця. Тому логічно очікувати, що у Франції буде високий рівень серцево-судинних захворювань, але це не так. Одне з пояснень цього феномена – присутність у стандартному раціоні французів червоного вина.

Користь червоного вина

Основна версія, яка пояснює користь червоного вина для серця та загалом для здоров'я, – високий рівень антиоксидантів поліфенолів. Найефективнішим із тих, що міститься у вині, вважається ресвератрол.

Дослідження ресвератролу активно ведуться з 1990 років і здебільшого показують перспективні результати. Дослідження в пробірці, а також на щурах та кроликах показали його ефективність проти деяких видів раку та нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Огляд, проведений у 2019 році, включає дослідження на людях, більшість з них невеликі. Але результати підтверджують, що помірне вживання червоного вина може знижувати рівень ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину), резистентність до інсуліну та окислювальний стрес.

Інші дослідження показали, що люди, які п'ють помірно, рідше мають серцево-судинні захворювання, аніж ті, хто не п'є чи п'є багато. Слід зазначити, що це знову ж таки невеликі дослідження.

Те, що ресвератрол може захищати від окислювального стресу, навело вчених на думку, що він продовжує життя. Дослідження дрозофілу та дрібних хребетних показують, що це дійсно так. Наприклад, рибки, які зазвичай живуть до 9 тижнів, можуть прожити 13 якщо приймають ресвератрол. Підтверджень того, що це працює на людях чи хоча б на мишах, поки що немає. Якщо не брати до уваги той факт, що багато довгожителів п'ють вино.

При цьому достеменно відомо, що вживання алкоголю призводить до різних проблем зі здоров'ям, у тому числі кількох видів раку. Безпечної дози алкоголю немає. Наприклад, більшість випадків раку грудей, пов'язаних із вживанням алкоголю, викликані помірною кількістю – до 1,5 літра вина на тиждень або 450 мл міцних напоїв.