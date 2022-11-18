Чи можна перерости атопічний дерматит

Деякі люди вважають що атопічний дерматит краще не лікувати, а чекати, поки саме пройде. Перерости дерматит можна, але не варто сподіватися тільки на це.

Атопічний дерматит можна перерости​

Оскільки шкірний бар'єр та місцевий імунітет працюють у дитини не з народження, є шанс, що на момент завершення всіх процесів організм впорається з дерматитом сам.

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На сьогодні відомо, що 80% дітей переростають захворювання до підліткового чи дорослого віку. Але що більше виражені симптоми, тим вищий ризик, що дерматит буде протягом життя. Тому важливо допомогти шкірі сформуватись правильно. Як доглядати за шкірою з атопічним дерматитом

Головне завдання – відновити захисну функцію шкіри, щоб організм згодом міг справлятися сам. Для цього потрібно слідувати рекомендаціям лікаря і не нехтувати домашнім доглядом: