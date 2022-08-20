У яких випадках можна викликати швидку: пояснення МОЗ

Українці часто зловживають роботою парамедиків і викликають швидку, коли стан хворого не потребує невідкладної допомоги.

Українці занадто часто телефонують в швидку

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, за яких умов потрібно викликати швидку медичну допомогу та навели статистику за перший тиждень серпня. Тоді до служби 103 зателефонували 153 717 разів.

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26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків,

– зазначили в МОЗ.

Коли потрібно викликати швидку

проблеми з диханням або його відсутність;

ознаки масивної кровотечі;

біль, відчуття стиснення у грудній клітині;

втрата свідомості або її сплутаність;

ознаки інфаркту або інсульту.

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду бригади медиків, то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.