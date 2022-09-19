МОЗ не буде розголошувати інформацію про місце реєстрації випадків мавпячої віспи
Міністерство охорони здоров'я не буде вказувати місця, де були зареєстровані випадки мавпячої віспи та госпіталізовані хворі.
Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає 24 канал. За його словами, таким чином у МОЗ хочуть повністю забезпечити комфорт пацієнта та уникнути цькування.
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Як почувається перший в Україні пацієнт із мавпячою віспою
Ігор Кузін додав, пацієнт із мавпячою віспою має легкий перебіг захворювання, його стан стабільний, проте був госпіталізований для перестраховки.
Ігор Кузін
“Це важливо для лікарів – розуміти, який перебіг має захворювання, симптоматику, методи лікування. Госпіталізувати пацієнта було вирішено саме з цієї причини”
Ситуація з мавпячою віспою в Україні
Головний санітарний лікар зазначив, що в Україні нема потреби у запровадженні карантину чи масової вакцинації через виявлення першого випадку віспи мавп у країні.
"У травні розроблено рекомендації для епіднагляду. МОЗ не бачить умов та передумов для епідеміологічного поширення цього захворювання", – зазначив він.
Кузін також додав, що в Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп. У липні до України було доставлено 5000 ПЛР-тестів від двох виробників для виявлення віспи мавп.