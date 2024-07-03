Заборона на купання: скільки проб з водойм не відповідають нормам

Спостереження якості води у зонах відпочинку біля річок та водойм по всій Україні є неперервним процесом, який проводять спеціалісти з регіональних центрів контролю та профілактики хвороб. Вони збирають зразки води для аналізу у лабораторіях і визначають рівні небезпечних речовин.

Як відбувається перевірка води

За словами Ігоря Кузіна, заступника міністра та головного держсанлікар України, незалежно від того, чи дозволено купання на пляжній зоні офіційно чи ні, контроль за якістю води ведеться щотижня.

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Органи місцевого самоврядування та населення своєчасно інформуються про будь-яке перевищення норм, особливо якщо йдеться про кишкову паличку, яка може спровокувати різні захворювання. Якщо після купання людина відчуває нудоту чи погіршення здоров'я, особливо це стосується дітей, необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Скільки водойм не відповідають нормам

До кінця червня, з усіх 490 проб води, взятих з поверхневих водойм, понад 13% не відповідали санітарним стандартам, більшість порушень були зумовлені високим вмістом кишкових паличок, найімовірніше, через зростання температури повітря.

Кишкова паличка може спричинити:

Гострі кишкові захворювання з симптомами нудоти і діареї;

Запалення урогенітальної системи;

Гемолітико-уремічний синдром, особливо небезпечний для дітей і літніх людей, з ризиком розвитку ниркової недостатності.

Під час перевірок офіційних зон відпочинку з 15 травня по 21 червня було взято 321 пробу води, з яких 113 показали невідповідність за індексом лактозопозитивних кишкових паличок.

Важливо пам'ятати, що гострі кишкові інфекції, поширення яких збільшується влітку, можуть передаватися через заражену їжу та воду, під час купання у забруднених водоймах, а також через недотримання гігієни. Найбільш ризиковані продукти — це сира їжа тваринного походдження.