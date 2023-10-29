Чи потрібно дорослим пити молоко

Існує поширена думка, що молоко корисне лише в дитинстві, коли організм активно росте та розвивається. Однак, дорослим також молоко та молочні продукти можуть приносити користь.

Молоко є важливим джерелом білка та кальцію, які потрібні для підтримки здоров'я кісток як у дітей, так і у дорослих. У нормах харчування часто вказується, що кожна людина має споживати від 2 до 3 порцій молочних продуктів щодня.

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Чим замінити молоко

Однією порцією вважається приблизно 200 мл молока, що відповідає одній стандартній склянці. Однак, не обов'язково вживати молоко у чистому вигляді; його можна замінити іншими корисними молочними продуктами, такими як йогурт або сир.

Якщо ви не любите молочні продукти, існують рослинні альтернативи. Це може бути рослинне молоко (наприклад, мигдальне, горіхове, кокосове), соєві продукти (як тофу), та інші молочні замінники. Не всі з них містять таку ж кількість білка і кальцію, як молоко тваринного походження, тому при виборі замінників, тому читайте інформацію на упаковці, щоб переконатися, що вони підходять вам за поживними характеристиками.

І, звичайно, варто включити в раціон більше продуктів, багатих на кальцій, – соєві боби, броколі, капусту. Ще багато кальцію в рибі, але їсти її треба з кістками, як шпроти чи сардину.

Коли молоко краще не пити

У молоці є молочний цукор – лактоза. Для його перероблювання потрібен фермент лактаза, але в деяких людей його не вистачає – це найчастіша причина, чому молоко викликає розлад шлунка. Якщо лікар підтвердить лактазну недостатність – не варто повністю відмовлятись від молочних продуктів.

Як альтернатива підійдуть тверді сири, ферментовані продукти – йогурт, ряжанка, кефір або продукти зі зниженим вмістом лактози. Якщо розлад шлунка навіть від невеликої кількості лактози – варто відмовитись від молочних продуктів.

Яке молоко краще пити

Краще купувати молоко з низьким відсотком жирності – 1 – 2 %. Насичені жири у молочних продуктах і взагалі у продуктах тваринного походження можуть підвищувати рівень поганого холестерину – ліпопротеїнів низької щільності – та негативно впливати на здоров'я.

Вони можуть накопичуватися на стінках судин і заважати кровотоку, а потім стати причиною інсульту. Молоко різної жирності відрізняється лише масовою часткою насичених жирів, а склад інших поживних речовин залишається однаковим.