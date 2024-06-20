Бронювання лише "умовне": в МОЗ пояснили, як відбувається мобілізація медиків в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що під час воєнного стану медики в Україні є військовозобов'язаними. Однак процес їхнього бронювання є умовним.

Ляшко наголосив, що для медичних працівників прописані зовсім інші норми, зокрема й для жінок-медиків.

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Які особливості бронювання у медиків

В Міністерстві пояснили, що керівники закладів регіонального рівня, які в підпорядкуванні обласної ради чи органів місцевого самоврядування, подають списки працівників для бронювання до військової адміністрації. Згодом їх передають до Міноборони.

Те, що ми їх (медичних працівників) бронюємо, – це умовне бронювання. Бо це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність,

– пояснив очільник МОЗ.

Цей процес є постійним, і МОЗ спостерігає за тим, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась.

Якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, – ми втручаємось і, повірте, нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через Сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я

– наголосив Ляшко.

При цьому, якщо у ЗСУ виникає така необхідність, заброньовані працівники можуть бути "розброньовані" на вимогу Сил безпеки і оборони.