Множинний оргазм: як кінчати довго та по кілька разів за статевий акт

Множинний оргазм – звучить дуже привабливо і захоплюче. Ви точно могли чути від знайомих, або читати в інтернеті, як партнери кінчають по кілька разів за один статевий акт. І так, іноді люди можуть перебільшувати з різних причин, але загалом це явище можливе. Множинні оргазми дійсно існують.

За статистикою, отримувати множинні оргазми можуть від 8 до 15% жінок. Найчастіше вони описують свій досвід, як низку безперервних оргазмів, які хвилею то накочуються, то віддаляються.

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Мультиоргазмічність – що це Це здатність людини отримувати кілька оргазмів за короткий проміжок часу. Це процес розрядки та вивільнення накопиченої енергії, але не за один оргазм, а за декілька.

Час на відновлення між оргазмами

Мультиоргазмічність досить індивідуальне явище, адже у кожного із нас є рефрактерний період – час після отримання оргазму, коли нервова і м'язова тканини перебувають у стані повного спокою і не-збудження.

Пауза для відновлення потрібна більшості людей. А час відпочинку між статевими актами залежить від стану здоров'я, віку людини, лібідо та інших психологічних факторів.

Зазвичай під час відновлення чоловіки взагалі не збуджуються, а жінки, хоча і втрачають інтерес до сексу, фізично можуть вступати в сексуальний контакт.

Важливо! Секс має приносити задоволення, а відтак бути комфортним. Не варто намагатись досягати оргазму, бо так треба, чи намагатись повторити досвід подруг, або ж подвиги, про які вам розповів колега. Варто розуміти, що секс може бути різними, але однаково класним.

Мультиоргазмічність – вроджена здатність

У мультиоргазмічних людей період відновлення є дуже коротким. Всього за декілька хвилин чи секунд вони фізично здатні продовжити стимуляцію й отримати оргазм.

Цікаво, що не слід вважати, що до множинного оргазму здатні лише жінки. Чоловіки з мультиоргазмічністю також здатні досягати кульмінації до 5 разів за один статевий акт, але при цьому еякуляція не обов'язково відбуватиметься щоразу.

Чоловік може досягати так званого сухого оргазму від стимуляції пеніса, простати або анального сфінктера та без викиду сперми.

Чи можна натренувати здатність отримувати множинний оргазм

Люди, які практикують тантричний секс, кажуть, що їхній оргазм може тривати досить довго, аж до 30 хвилин. Водночас наукових підтверджень цьому не було. Тож, не можна сказати, чи це один оргазм, чи можливо, при тантричному сексі ці люди відчували множинні оргазми.

Дані опитувань. Міжнародне товариство сексуальної медицини проводило декілька опитувань щодо того, як багато жінок відчувати мультиоргазм. Щоправда, ці дані за 2007 та 2016 роки.

Так у 2007 році – 15% жінок відповіли, що відчували коли-небудь численні оргазми за короткий проміжок часу. А в опитуванні 2016 року це число становило вже 46%.

То, як "подовжити" оргазм

Говоріть із партнером про те, що вам подобається. Дізнавайтесь як ваше тіло реагує на різноманітні стимули, експерементуйте з позами, техніками, сек-іграшками.

Дихайте вільно. Не намагайтесь контролювати його, не затримуйте дихання під час оргазму.

Банально, але не поспішайте! Є наукові дані, які свідчать, секс тривалістю понад 15 хвилин збільшує шанси відчути множинний оргазм.