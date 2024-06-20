У чоловічих пенісах знайшли мікропластик: чим це небезпечно

У науковій спільноті зростає занепокоєння щодо потенційно негативного впливу мікропластику на репродуктивну функцію людини. Американські вчені виявили ці частинки, розміром менше п'яти міліметрів, у сім'яниках чоловіків та собак. Тепер дослідники зі Сполучених Штатів та Німеччини повідомляють про схожі знахідки у тканинах чоловічого статевого органу.

Ранджит Рамасамі, експерт з репродуктивної урології та провідний автор нового дослідження розповів, що дослідження ґрунтувалося на попередніх даних про присутність мікропластику в серці. Він висловив подив, виявивши ці частинки є в тканинах пеніса.

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Нове дослідження впливу мікропластику

Дослідницька група взяла зразки у шести пацієнтів клініки Університету Майамі, які страждають на еректильну дисфункцію, яким у період з серпня по вересень 2023 року встановлювалися імплантати статевого члена. Для аналізу тканин використовували лазерну систему візуалізації Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) і електронний сканувальний мікроскоп Zeiss Merlin, що дозволяє виявляти частинки розміром до 20 мікрометрів.

У результаті, у тканинах пенісів чотирьох із п'яти пацієнтів (п'ятий зразок використовувався як контрольний) було знайдено мікропластик. Розміри частинок, виявлених за допомогою LDIR, коливалися від 20 до 500 мікрометрів, а за допомогою електронного мікроскопа до двох мікрометрів.

Пластик в чоловічих пенісах

У тканинах пенісів було ідентифіковано сім типів пластику, найбільш поширеними з яких виявилися поліетилентерефталат та поліпропілен, які широко використовуються в упаковці продуктів та побутових предметах.

Рамасамі наголосив на необхідності додаткових досліджень для вивчення зв'язку між мікропластиком, еректильною дисфункцією та чоловічим безпліддям, а також для визначення порогового рівня мікропластику, здатного викликати патології, та виявлення конкретних типів полімерів, що викликають порушення.

В останні десятиліття кількість сперматозоїдів у чоловіків сильно знижується, і в 40% випадків причини низької кількості статевих клітин залишаються невстановленими. Багато досліджень говорять про потенційну роль хімічного забруднення. Недавні експерименти на мишах показали, що під впливом мікропластику у них скорочувалася кількість сперматозоїдів, виникали аномалії та гормональні збої.

Рамасами рекомендує відповідальніше підходити до використання пластикових пляшок і контейнерів для води та їжі до встановлення безпечної межі.