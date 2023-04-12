Знайшли ще один фактор, який заважає худнути

У новому дослідженні вчені показали, що ефективність спроб схуднення пов'язана не тільки з тим, скільки ми їмо і рухаємося. Кишкова мікробіота може бути самостійним фактором, що впливає на це.

Раніше в невеликому дослідженні вчені з клініки Мейо порівняли мікробіоми кишечника людей, які при проходженні програми для схуднення легко втрачали вагу, або не досягали успіху. Присутність певних бактерій у кишечнику була пов'язана з успішним схудненням. Також виявилося, що у тих, кому не вдавалося скинути вагу, був посилений обмін вуглеводів.

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Нове дослідження втрати ваги

У новому дослідженні вчені з Інституту системної біології в Сіетлі продовжили розвивати цю тему. Вони проаналізували дані приблизно 100 учасників масштабної програми боротьби з зайвою вагою. Половині з них вдалося скинути не менше 1% маси протягом 6 – 12 місяців, у решти вага залишалася стабільною.

Вчені провели генетичне дослідження крові та вмісту кишечника учасників. Вони виявили 31 основну особливість мікробіому кишечника у людей із різною відповіддю на програму схуднення. Ці відмінності були пов'язані зі здатністю бактерій розщеплювати вуглеводи та білки, реагувати на стрес та розмножуватися.

Мікробіом кишківника впливає на схуднення

Як і автори попереднього дослідження, вчені з Сіетлу виявили, що у людей, які мали труднощі зі схуднення, була підвищена здатність до розщеплення крохмалю на цукри, що всмоктуються в кишечнику. На думку вчених, бактерії кишечника реагують на програму схуднення, змінюючи свою ферментативну активність. Вони вважають, що мікробіота — "великий гравець", який впливає на успішність боротьби із зайвою вагою.

Наші дані підкреслюють, що мікробіом кишечника є важливим фільтром між їжею, яку ми споживаємо, та кровотоком. Схуднути може бути особливо складно, коли наші бактерії уповільнюють свій ріст, а також розщеплюють харчові волокна на цукри. Вони потрапляють у кров до того, як бактерії встигають розщепити їх до органічних кислот,

– повідомив Крістіан Дайнер (Christian Diener), співавтор дослідження.

Вчені не сумніваються, що певні кишкові бактерії впливають на те, як легко людям вдається схуднути. Однак вони вказують, що для уточнення цієї ролі потрібні великі дослідження. Зараз наука ще далека від того, щоб запропонувати пробіотики для втрати ваги.