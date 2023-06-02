5 популярних міфів про здоров'я, у які ви досі вірите

Тренд на здорове життя не втрачає популярності – усе більше людей стають прибічниками здорового способу життя. Водночас свідомість багатьох все ще переповнена неправдивими стереотипами та міфами. Особливо багато упереджень щодо харчування.

Тож, ми вирішили розвінчати найпопулярніші міфи про здоровий спосіб життя, аби ви не повторювали помилок багатьох, не ускладнювали собі життя і тим більше не шкодили собі у гонитві за ідеальним раціоном. Відома дієтологиня Крісті Гаррісон, авторка книги "The Wellness Trap" розповіла, від яких звичок слід негайно відмовитись, навіть якщо ви сотні разів чули про їх користь.

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"Детоксикація" організму

"Детокс" увійшов до культури оздоровлення дуже несподівано. Раптово дієтологи почали радити способи, які мали б позбавити організм від токсинів або інших шкідливих речовин.

"Це дуже шкідлива тенденція для здоров'я", – вважає Гаррісон, наголошуючи, що детоксикація зазвичай передбачає екстремальні чи обмежувальні дії.

Очищення соками, харчові добавки та голодування популяризують як способи детоксикації організму, але наш організм здатний до самоочищення, ніякої детоксикації йому влаштовувати не потрібно.

Ваша печінка та нирки чудово справляються з видаленням токсинів в організмі без будь-якого втручання з вашого боку.

Екстремальні очищення не змусять ці органи працювати краще, тож вони зовсім не є необхідними.

"Культура оздоровлення начебто розглядає печінку та нирки як фільтри в раковині, які забиваються сміттям. Багато дієтологів говорять про необхідність детоксикації або очищення, щоб органи працювали належним чином. Але це просто неправда, наголосила Крісті Гарісон.

Ба більше, якщо у вас немає захворювань печінки чи нирок або рідкісних випадків гострого отруєння... вам не потрібно робити якихось додаткових зусиль, щоб ваша печінка та нирки функціонували належним чином.

"Лікування" соком

Соки перетворилися на панацею, яка може зцілити від низки захворювань. Втім, це міф. Немає жодних наукових доказів щодо очищення соками.

За словами Гаррісон, будь-яка тенденція оздоровлення є тривожним сигналом, якщо її рекламують як ліки або спосіб допомогти з широким спектром різноманітних захворювань.

Вона додає, що сік селери, зокрема, залишається популярною тенденцією серед відомих людей і знаменитостей, і багато хто стверджує, що він сприяє швидкій втраті ваги, покращенню здоров'я кишечника, підвищенню рівня енергії та очищенню шкіри.

Так, дійсно є низка хронічних захворювань, від яких сік селери нібито може покращити стан, наприклад, аутоімунні захворювання, захворювання шкіри, алергії чи розлади травлення. Але досліджень, які це підтверджують, вкрай мало,

— повідомила фахівчиня.

Попри те, що фрукти та овочі забезпечують організм вітамінами та поживними речовинами, вичавлювання з них соку не посилює ці переваги. Соки можуть бути чудовим доповненням до раціону із цільними, поживними продуктами, але пити їх як заміну чи очищення – не варто.

"Чисте" харчування

Ось це, напевно, найулюбленіше – люди буквально стають одержимі чистотою того, що кладуть собі в тарілку, але забувають головні умови здорового харчування

Чисте харчування передбачає концентрацію на споживанні цілісної їжі, уникнення продуктів, які пройшли оброку, і скорочення споживання цукру. Також це обмеження насичених або транс-жирів та уникання алкоголю й кофеїну.

Деякі дієти чистого харчування передбачають виключення цілих груп продуктів (наприклад, зернових або молочних продуктів) і надмірно обмежувальну поведінку. Найбільше лікарів тривожить те, як це може призвести до невпорядкованих харчових звичок або орторексії (одержимість здоровим харчуванням).



Немає поганої їжі, демонізація продуктів може стати причиною харчових розладів / Фото Unsplash

Міф про шкідливість всієї обробленої їжі

Моралізування їжі – або маркування певної їжі як "хорошої" чи "поганої" – є ще одним дуже шкідливим міфом культури здоров'я.

"Не існує хорошої та поганої їжі", — пояснює вона. Деякі продукти є більш поживними, ніж інші.

Натомість демонізація оброблених харчових продуктів і цукру є шкідливою, бо це змушує людей відчувати, що якщо вони з'їдять шматок торта, вони отримають негайні наслідки для здоров'я. Такий міф може призвести до харчових розладів.

Оброблені харчові продукти – це ті, які пройшли певну обробку від свого природного стану, що містить будь-що, від цукерок і печива до рибних консервів або консервованих овочів.

Гаррісон визнає, хоча дослідження і показують, що вживання занадто багато обробленої їжі або цукру може бути пов'язане з негативними наслідками для здоров'я, вона наголошує, що це не виправдовує рівень страху навколо певних продуктів, який пропагують в індустрії оздоровлення.

"Харчові добавки лікують" — міф

Вживання вітамінів і дієтичних добавок є більш "природним" рішенням для досягнення доброго здоров'я. Принаймні, це пропагують багато фахівців культури оздоровлення.

Однак переваги дієтичних добавок досить неоднозначні. І дослідження продовжують доводити, що вітамінні таблетки та жувальні цукерки, можуть взагалі не мати особливого ефекту.

Ба більше, харчові добавки можуть бути шкідливими. Так, у великих дозах вони матимуть неприємні побічні ефекти та навіть ризики для здоров'я.

Хитрість і небезпека у тому, що виробники харчових добавок не стверджують, що їхні продукти лікують, часто вони говорять дуже "розпливчасто". Мовляв, що вони "збільшують енергію" або забезпечують "підтримку імунітету".