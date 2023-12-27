Три міфи про секс, які руйнують вашу близькість

Прекрасність сексу у тому, що його можна урізноманітнювати і способів для цього більш ніж достатньо. Водночас міфів про секс теж усе ще дуже багато. І хоч би скільки психологи та сексологи не переконували, що слід опиратись на власні відчуття, багато пар продовжують рівнятись на "стандарти" та канони.

Популярні міфи розвінчала для подкасту "Як це жити?" психологиня та авторка блогу "У трусах" Анастасія Забела.

Дивіться також 8 причин займатись сексом щодня

Міф 1. Що довший секс, то якісніший

Секс-просвітниця наголошує, що немає правила, що 5 хвилин – це добре, а 15 хвилин – ні.

"Зустрічала досить мало людей, які б говорили, що проникнення пеніса до вагіни довше 10 – 15 хв приносить для них феєрію емоцій. Секс – досить виснажлива фізична робота. Люди втомлюються. До того ж лубрикація не виділяється струмком, – зазначила Анастасія.

Тож, секс, який триває годинами з перервами, – точно не для всіх.

Міф 2. Що більший розмір пеніса, то більше задоволення

Міф виник через порноіндустрію. Адже там зазвичай підбирають акторів, у яких пеніси більше ніж середній, пояснила психологиня. Але твердження – перебільшене.

Сексологиня звертає увагу на те, що вагіна має скупчення нервових закінчень лише на вході. Що далі вглиб, то їх менше, а відтак і чутливість менша.

Мені подобається приклад з лесбійками. Подивіться на жінок, у яких немає пеніса, але вони можуть займатися сексом. І це упередження, що багато з них використовують іграшки фалічної форми,

– запевняє Анастасія.

Міф 3. Секс-іграшки використовують ті, кого не задовольняє партнер

Анастасія вважає, що секс-іграшка може стати хорошим доповненням як до мастурбації, так і партнерського сексу. А тому, твердження про те. що секс-іграшки мають популярність серед пар, які не задовільняють один одного – неправдиве.

Натомість пари, які мають таку практику, отримують інший вид стимуляції, який може приносити задоволення обом статям. Наприклад, вібрувальні та вакуумні іграшки можуть підійти і чоловікам, і жінкам.

Водночас секс-просвітниця попереджує, що не можна використовувати будь-які предмети замість секс-іграшок.

Те саме стосується лубрикантів: їх заборонено замінювати оліями чи кремами. Засіб слід підбирати відповідно до матеріалу іграшки.