Міф чи правда: щоб схуднути, потрібно не їсти після 18:00 й перед сном

Багато людей турбуються, що погладшають, якщо будуть їсти пізніше певного часу. Усюди радять не їсти після шостої вечора, а нічне перекушування вважають шляхом до набору ваги. Але насправді те, скільки ви їсте, набагато важливіше, ніж те, коли ви це їсте.

Чому не радять їсти ввечері

Ідея про шкоду нічних прийомів їжі ґрунтується на дослідженнях на тваринах. Вчені припускали, що організм може по-різному використовувати калорії, що споживаються, протягом певного часу доби.

Також на тему 6 продуктів, яких не варто їсти влітку

Деякі дослідники вважають, що нічний набіг на холодильник йде врозріз із нашим циркадним ритмом – 24-годинним циклом, який повідомляє тілу, коли потрібно прокидатися, засипати, їсти. За цією теорією ніч призначена для відпочинку, а не для їжі.

Справді, кілька досліджень на тваринах підтверджують це. Миші, які харчувалися з порушеннями свого циркадного ритму, набирають значно більше, ніж їхні родичі, навіть якщо їжі їм давали стільки ж.

Як насправді

Але люди – не миші! Дослідження на людях показують, що важливий не час, а те, скільки ви їсте в цілому за день.

Наприклад, англійське дослідження за участю понад 1600 дітей не виявило зв'язку між вечерею після 20:00 та зайвою вагою або підвищеним споживанням калорій. Якщо загальна кількість калорій відповідає вашим денним потребам, їжа після 18:00 або вночі не впливають на збільшення ваги.

Втім, люди, які люблять їсти вночі, часто схильні до переїдання, бо неправильно планують свій раціон. Меню в такому випадку може включати сумнівні висококалорійні продукти.

Одне дослідження показало, що люди, які їли з 23:00 до 5:00, споживали приблизно на 500 ккал на день більше ніж ті, хто розподіляв їжу рівномірно. У результаті середній "нічний їдок" набирав на 4,5 кг більше.

Багато досліджень (наприклад, вчених з Австралії та Великобританії) показують, що працівники нічних змін, як правило, перекушують незбалансованими продуктами для зручності, оскільки в пізніший час корисну їжу знайти складніше. Крім того, важливо розрізняти справжній голод і бажання щось пожувати через стрес, занепокоєння, нудьгу чи смуток.