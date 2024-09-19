Препарат для лікування діабету сповільнив старіння

Метформін, що широко застосовується при діабеті другого типу, продемонстрував сповільнення процесів старіння в мозку та інших тканинах у приматів. Це показав експеримент китайських вчених, які понад три роки спостерігали за мавпами, які отримували ці ліки.

Вже понад 60 років метформін використовується у медичній практиці. Він включений до списку найважливіших ліків ВООЗ.

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Нове дослідження метформіну

Раніше вчені зауважили, що метформін може уповільнювати старіння, але дослідження на приматах не проводилися. Біолог Гуанхуей Лю з Китайської академії наук вирішив це виправити, протестувавши препарат на 12 самцях макак. Контрольною групою стали 34 мавпи, які не отримували ліків. Дослідження опубліковано у журналі Cell.

Перша група мавп отримувала стандартну дозу метформіну протягом 40 місяців, що відповідає 13 рокам людського життя. Вчені вивчили 79 зразків тканин та органів, провели знімки мозку та фізичні огляди. Аналіз клітинної активності дозволив створити модель з метою оцінки біологічного віку тканин.

Метформін сповільнює старіння

Результати показали, що у макак, які приймали метформін, деградація мозку йшла повільніше, і нейронна активність була як у молодих мавп. Також вчені відзначили покращення когнітивних здібностей та уповільнення старіння інших тканин. Препарат також знижував хронічне запалення, пов'язане зі старінням.

Китайські фахівці виявили, що метформін активує білок Nrf2, який захищає клітини від пошкоджень. Вчені планують подальші дослідження, щоб перевірити антивіковий вплив метформіну на людях.