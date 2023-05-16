Чому у роті виникає металічний присмак

Як правило, будь-яка їжа залишає в роті післясмак. Але буває так, що дивний присмак не пов'язаний із їжею і може бути ознакою захворювань.

Чосу у роті виникає металічний присмак

Дисгевзія, або зміна смакових відчуттів, трапляється досить часто. Смак металу в роті може бути пов'язаний із низкою причин.

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Погана гігієна ротової порожнини

Через нерегулярне чищення зубів можуть початися проблеми як із самими зубами, так і з яснами. Наприклад, розвивається пародонтит чи гінгівіт – запалення ясен. Це може призвести до появи металевого смаку у роті.

Вагітність

Дисгевзія – звичайний симптом гормональних змін під час вагітності. Найчастіше сильна зміна смаку та поява незвичних присмаків гостро відчуваються у першому триместрі. Але, як правило, до другого та третього триместрів неприємні та незвичайні відчуття зникають.

Вітаміни

Полівітамінні комплекси з хромом, цинком, міддю або БАДи із залізом та кальцієм можуть викликати металічний присмак у роті. Зазвичай це пов'язано з неправильним дозуванням. Часто люди вважають вітаміни нешкідливим засобом, але перед їх застосуванням потрібно проконсультуватися з лікарем і здати аналізи, які підтвердять дефіцит вітамінів або мікроелементів.

Ліки

Металічний присмак може з'явитися через препарати для лікування подагри, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет другого типу, глаукоми, а також через деякі антибіотики і навіть засоби проти застуди.

Інфекції

Смак металу в роті може спостерігатися при інфекціях верхніх дихальних шляхів, у тому числі вірусних та синуситах.

Харчова алергія

Іноді металічний присмак може бути наслідком алергії на молюски або лісові горіхи. Часто це свідчить про те, що реакція може розвинутися за миттєвим типом у вигляді набряку Квінке або анафілактичного шоку.

Хімічне отруєння

Якщо ви зазнали впливу інсектицидів, свинцю або ртуті, однією з ознак хімічного отруєння може бути металічний присмак. І тут потрібно негайно звернутися до лікаря.

Лікування раку

Хіміо- та променева терапія, особливо при лікуванні злоякісних пухлин голови та шиї, часто викликає металічний присмак у роті.

Деменція

Через деменцію смакові рецептори можуть передавати смак інакше.

Якщо у вас зненацька з'явився металічний присмак і довго не минає, спочатку слід проконсультуватися з лікарем. Фахівець допоможе знайти причину та при необхідності призначить лікування.