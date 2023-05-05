Чому під час місячних чи перед ними болить голова: як лікувати менструальну мігрень

Мігрень – це головний біль, що виникає епізодично та має інтенсивний характер. Часто больові відчуття локалізуються односторонньо. Є такі мігрені, які пов'язані з менструальним циклом.

Детальніше про менструальну мігрень розповіли лікарка-гінеколог Оксана Негрич та лікарка-невролог Людмила Підкуймуха, інформує 24 Канал.

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Розвиток такого типу мігрені пов'язаний зі значним зниженням рівня естрогенів (перед початком природньої менструації або кровотечі відміни під час прийому гормональної контрацепції).

Менструальна мігрень поділяється на 2 види:

Істинна менструальна мігрень – це коли напади болю голови виникають виключно за 2 дні до менструації та в перші 2 – 3 дні після початку і НЕ виникають в інші дні циклу.

– це коли напади болю голови виникають виключно за 2 дні до менструації та в перші 2 – 3 дні після початку і НЕ виникають в інші дні циклу. Менструально-асоційована мігрень – коли напади виникають за 2 дні до менструації, в перші 2 – 3 дні після початку, АЛЕ з'являються також в інші дні циклу.

Як лікувати менструальну мігрень

Лікування істинної мігрені має деякі особливості та може проводитись сумісно з гінекологом, тоді це дасть кращі результати. Одним із варіантів лікування мігрені без аури є комбіновані оральні контрацептиви (КОК).

КОК підійдуть тим пацієнтам, які хочуть мати контрацепцію або є покази до прийому контрацептивів. Перед призначенням треба консультуватись у гінеколога, вимірювання артеріального тиску, інше – по показах.

Однак, як наголосила лікарка-гінеколог Оксана Негрич, КОК – протипоказані у випадку мігрені з аурою.

. Аура – це короткотривалі неврологічні симптоми, які виникають і зникають – до початку нападу болю. Аура є: зорова (спалахи, темні плями в очах), сенсорна (затерпання обличчя, кінцівок), нюхова, слухова й інші.

При мігренях з аурою КОК протипоказані, через високий ризик виникнення тромбозів, інсультів,

– пояснила гінекологиня.

Щодо лікування менструально-асоційованої мігрень, якщо напади 4 і більше разів на місяць, для профілактики використовуються В-блокатори, антидепресанти і деякі інші препарати. Але призначення будь-яких препаратів повинно відбуватись лише лікарем після особистої консультації.