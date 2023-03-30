Медсестра дізналася що вагітна під час пологів: спочатку думала, що помирає

Медсестра не підозрювала, що вона вагітна, доки у неї не відійшли води. Вона була дуже налякана і думала, що помре, коли почалися пологи.

21-річна Шелбі Бентлі, яка живе в Іонії, штат Мічиган, нещодавно поділилася своєю дивною історією пологів зі своїми підписниками в соцмережах.

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Непомічена вагітність

За її словами, вона спочатку подумала, що пологи – це апендицит, і намагалася ігнорувати симптоми протягом 16 годин. А коли відійшли води, жінка подумала, що це сечовипускання. Жінка звернулася за медичною допомогою лише після того, як відчула гострий біль протягом двох годин.

Лікарі підтвердили, що вона була на 34 тижні вагітності та страждала на прееклампсію – це розвиток артеріальної гіпертензії після 20-го тижня вагітності. У спеціальному госпіталі Sparrow у Лансінгу зробили терміновий кесарів розтин, і вона народила здорового хлопчика.



Сім'я рада неочікуваній дитині / Фото Mirror

Немовля здорове

Коханий ніби передбачив це. За два дні до цього він сказав, що хоче, щоб у нас народився хлопчик. Але я думала, що в мене апендицит, тому що я працюю у сфері охорони здоров'я, тому знайома з деякими з цих речей. Я думала, що мій апендикс ось-ось лусне. Я думала, що помру. Коли я пішла до лікарні і вони запитали, чи я думаю, що вагітна, я сказала: "Ні". У мене були місячні,

– розповіла жінка.

Бентлі стверджує, що під час вагітності у неї все було особливих симптомів. Єдине, що вона помітила – те, що набрала декілька кілограмів.

"Лікар прийшов і сказав: "У вас скоро буде дитина". Я сказала: "Ви серйозно? Я була така шокована. Я плакала весь час, поки мене не відвезли на кесарів розтин. Це був такий стрес", - додала вона.

Вона також заявила, що рада народити свою "неочікувану дитину". Хлопчик здоровий і має вагу 2,5 кілограма.