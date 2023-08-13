У Запоріжжі медики допустили падіння пацієнта з каталки: він так і не прийшов до тями й помер

У грудні 2022 року працівники екстреної медичної служби при транспортуванні допустили падіння пацієнта. Чоловік вдарився головою й більше не приходив до тями. Згодом, на жаль, чоловік помер.

Нині за справу взялися правоохоронці. Вони проводять усі відповідні експертизи та встановлюють причетних до злочину.

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Їхав до лікарні з пневмонією, а отримав перелом черепа

У Запоріжжі 21 грудня Ганна Олєйнікова викликала швидку, оскільки її батькові стало зле. Його доправили до лікарні з діагнозом пневмонія. Вже у будівлі один медпрацівник пішов у невідомому напрямку з документами, а фельдшерка – почала штовхати каталку.

Коли під'їхали до кабінету, вона однієї рукою штовхала цю каталку, другою відкривала двері. В цей момент каталка похилилася і батько впав головою вниз, тобто весь удар прийшовся на голову батька,

– розповіла донька померлого Ганна.

Після цього чоловік знепритомнів і більше не приходив до тями. Падіння також призвело до погіршення стану здоров'я загалом. Ганна Олєйнікова розповіла, що чоловік самостійно їв, тримав чашку, дивився телевізор і міг спокійно спілкуватися. Єдине – чоловік погано ходив, тому йому необхідна була допомога близької людини.

Погіршення стану здоров'я батька Ганни підтвердили медичною довідкою, де перерахували травми, які отримав чоловік унаслідок падіння.

"Внаслідок падіння у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, крововилив у мозок, перелом кісток лицьового черепа з права, забійна рана м'яких тканин голови", – мовиться у документі.

Чоловік так і не прийшов до тями, а 19 січня помер у лікарні.

До слова, у швидкій заявили, що не навмисно впустили пацієнта.

Що говорять у поліції

Ганна звернулася до правоохоронних органів, аби працівників екстреної медичної служби покарали за неналежне виконання обов'язків. Адвокат постраждалої повідомив, що спочатку справу зареєстрували як "закінчений замах на умисне вбивство", втім з такою кваліфікацією він не погодився.

Було більш логічно зареєструвати справу за частиною першою статті 140 Кримінального Кодексу України, а саме: неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Оскільки це нетяжкий злочин і кваліфікація злочину відповідає подіям. Вони зареєстрували це для того, щоб було легше надалі це провадження закрити,

– наголосив адвокат.

У квітні 2023 року все ж відкрили нове кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. У поліції заявили, що провели відповідні допити, а також направлено запит до Запорізької ОВА на отримання висновку експертної комісії.

"Поліцейські провели низку слідчих дій з метою отримання відомостей необхідних для проведення експертизи. 3 серпня слідчим призначено проведення комісійної судово-медичної експертизи, за результатами якої будуть вже проведені подальші слідчі дії та прийняті процесуальні рішення згідно з чинним законодавством", – повідомили у поліції.

А ось в самій медустанові провини не визнають. За словами адвоката, фельдшерці лише зробили зауваження через те, що вона не втримала каталку.

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