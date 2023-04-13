Медичні сили ЗСУ суттєво знизили рівень летальності поранених воїнів

Під час активних бойових дій безліч захисників держави, які боронять кожен сантиметр української землі, зазнають поранень та потребують медичної допомоги уже безпосередньо на фронті. Її надають Медичні сили ЗСУ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що саме на них лежить чи не найважливіша задача. Вони рятують життя і здоров‘я поранених військовослужбовців.

Варте уваги Такою ціною виборюється перемога, – у ЗСУ поділилися шокуючими кадрами порятунку воїнів

Ефективність Медичних сил ЗСУ

При цьому виконують свої задачі медики вкрай ефективно. Ба більше, їм вдалося суттєво знизити рівень летальності поранених військових.

Як зазначила Ганна Маляр, цього досягти вдалося завдяки:

наближенню кваліфікованої медичної допомоги до поля бою,

правильно спланованій евакуації,

створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів.

Приміром, якщо порівнювати з рівнем летальності під час бойових дій в Іраку та Афганістані, то в Медичних сил ЗСУ вони значно нижчі,

– повідомила заступниця міністра оборони.

Як діють стабілізаційні пункти

У 93-й ОМБр "Холодний Яр" поділилися, що перед відправленням до госпіталів поранених доставляють у стабілізаційні пункти, де їм рятують життя. Їхні медики не покладаючи рук боряться за життя поранених бійців, які героїчно тримають українську землю та вгризаються в кожний її клаптик.

Недоспані ночі, постійна втома та хвилювання за кожне життя – це все про медиків стабілізаційного пункту 93-ої окремої механізованої бригади Холодний Яр,

– розповіли в 93-й ОМБр.

Начальник медичної служби 93-ї ОМБр Анатолій Чуйкін розповів, що у стабілізаційні пункти привозять поранених, де їх стабілізують, зупиняють кровотечі, повністю обробляють, вживають реанімаційних заходів. Після цього військових евакуюють до військового мобільного госпіталю.

Зазначимо, що привозять до стабілізаційних пунктів не лише військових, а й цивільних. Наймолодшою пацієнткою з них була маленька дівчинка, якій було лише 2,5 роки.