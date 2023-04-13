Медицинские силы ВСУ существенно снизили уровень летальности раненых воинов

Во время активных боевых действий множество защитников государства, которые защищают каждый сантиметр украинской земли, получают ранения и нуждаются в медицинской помощи уже непосредственно на фронте. Ее предоставляют Медицинские силы ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что именно на них лежит едва ли не самая важная задача. Они спасают жизнь и здоровье раненых военнослужащих.

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Эффективность медицинских сил ВСУ

При этом выполняют свои задачи медики очень эффективно. Более того, им удалось существенно снизить уровень летальности раненых военных.

Как отметила Анна Маляр, этого добиться удалось благодаря:

приближению квалифицированной медицинской помощи к полю боя,

правильно спланированной эвакуации,

созданию уникального единого медицинского пространства гражданских и военных медучреждений.

К примеру, если сравнивать с уровнем летальности во время боевых действий в Ираке и Афганистане, то в Медицинских силах ВСУ они значительно ниже,

– сообщила заместитель министра обороны.

Как действуют стабилизационные пункты

В 93-й ОМБр "Холодный Яр" поделились, что перед отправкой в госпитали раненых доставляют в стабилизационные пункты, где им спасают жизнь. Их медики, не покладая рук, борются за жизнь раненых бойцов, которые героически держат украинскую землю и вгрызаются в каждый ее клочок.

Бессонные ночи, постоянная усталость и волнение за каждую жизнь – это все о медиках стабилизационного пункта 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр,

– рассказали в 93-й ОМБр.

Начальник медицинской службы 93-й ОМБр Анатолий Чуйкин рассказал, что в стабилизационные пункты привозят раненых, где их стабилизируют, останавливают кровотечения, полностью обрабатывают, принимают реанимационные меры. После этого военных эвакуируют в военный мобильный госпиталь.

Отметим, что привозят в стабилизационные пункты не только военных, но и гражданских. Самой молодой пациенткой из них была маленькая девочка, которой было лишь 2,5 года.