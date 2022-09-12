Мавпяча віспа може викликати важкі ускладнення у мозку

У новому систематичному огляді стверджується, що мавпяча віспа іноді може призводити до неврологічним ускладненням, таких як енцефаліт (запалення головного мозку), сплутаність свідомості або судом.

Негативні наслідки мавпячої віспи

Вчені підрахували, що 2,7% хворих на мавпу віспу зазнали принаймні одного нападу судом, 2,4% – сплутаності свідомості та 2,0% — енцефаліту – запалення головного мозку, яке може призвести до тривалої непрацездатності.

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Але дані про поширеність таких симптомів досить обмежені, оскільки в огляді було виявлено лише два випадки судом, п'ять випадків енцефаліту та шість випадків сплутаності свідомості. Експерти вважають, що необхідні подальші дослідження, щоб визначити, як мавпа віспа може впливати на мозок.

Декілька досліджень, включених до цього систематичного огляду та метааналізу доказів, показали, що м'язові болі, втома, головний біль, тривога та депресія були також відносно поширені серед пацієнтів з мавпячою віспою. До огляду увійшли 19 досліджень із 1512 учасниками (1031 з яких мали підтверджену інфекцію) у США, Нігерії, Демократичній Республіці Конго, та Великій Британії.

Новий спалах мавпячої віспи

Віспа мавп в першу чергу викликає ураження шкіри та лихоманку і може призвести до смерті, хоча під час цього спалаху менше одного з 1000 підтверджених випадків призвели до смерті. Попри те, що цей вірус був ендемічним у деяких частинах Центральної та Західної Африки, 2022 став першим роком, коли віспа мавп поширилася по всьому світу, що привернуло підвищену увагу до інфекційного захворювання.