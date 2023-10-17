Через часту мастурбацію виникають проблеми з ерекцією – правда чи міф

Існує міф про те, що часта мастурбація може викликати проблеми з ерекцією у чоловіків і жінок може призвести до зниження чутливості клітора. Насправді це не відповідає дійсності.

Міфи про мастурбацію

Вчені, провівши дослідження, не знайшли переконливих доказів того, що надмірна мастурбація безпосередньо впливає на ерекцію у чоловіків. Багато в чому міфи про зв'язок між мастурбацією та сексуальним здоров'ям не мають наукового обґрунтування. Наприклад, твердження про те, що мастурбація може спричинити сліпоту або ріст волосся на руках – це лише залякування.

Також на тему Алергія на секс: як проявляється у чоловіків і жінок

Однак варто відзначити, що мастурбація безпосередньо перед сексом може впливати на сексуальне збудження. У чоловіків після еякуляції починається рефрактерний період, протягом якого збудження та ерекція тимчасово пригнічуються. Тривалість цього періоду індивідуальна і може залежати від різних факторів, таких як вік та здоров'я.

Жінки теж мають свої версії рефрактерного періоду, хоча вони можуть відрізнятися від чоловічих. Наприклад, після оргазму жінка може відчути втому або втрату інтересу до сексуальної взаємодії.

Коли мастурбація може шкодити

Мастурбація є природним процесом, який має безліч позитивних аспектів для фізичного та психологічного здоров'я. Напруга, стрес і тривожність можуть негативно позначитися на сексуальній функції у чоловіків і жінок, і дослідження показують, що мастурбація може бути гарним засобом розслаблення та допомогти у покращенні сексуального досвіду.

Однак існує психологічний аспект мастурбації, який може вплинути на сексуальну функцію. Люди можуть звикнути до певних методів самозадоволення, і такі звички можуть вплинути на їхні сексуальні стосунки з партнером. Наприклад, деякі чоловіки та жінки можуть зіткнутися з труднощами при досягненні оргазму з партнером, тому що звикли до певних видів стимуляції, які вони використовують під час мастурбації.

Перегляд порно також може вплинути на сексуальні уподобання та очікування. Порнографія створює штучні стандарти для сексу і може сформувати нереалістичні очікування. Деякі дослідження пов'язують, що частий перегляд порно пов'язаний зі зниженням лібідо та еректильною дисфункцією.

У результаті мастурбація як процес сам по собі не впливає негативно на сексуальну функцію. Однак звички, пов'язані з мастурбацією, і вплив порно на сексуальні уявлення можуть внести зміни до сексуального досвіду та вимагати корекції або консультації сексолога чи психолога.