Вперше людині перелили штучну кров

Британські вчені вперше в історії перелили людині штучну кров. Вирощені в лабораторії еритроцити отримали два здорові добровольці.

Користь штучної крові

Якщо буде доведено, що вони безпечні та ефективні, штучні клітини викличуть прорив у лікуванні людей з рідкісними групами крові та серповидно-клітинної анемії.

Для багатьох пацієнтів із цими розладами може бути важко знайти донорську кров, а вирощені в лабораторії еритроцити дозволять, людям, які потребують регулярних переливань, жити повноцінним життям.

Клінічні випробування технології відбуваються у рамках дослідницького проєкту Restore.

Дослідження штучної крові

Сподіваємося, що вирощені в лабораторії еритроцити житимуть довше за звичайні донорські. Якщо наше випробування, перше подібне у світі, пройде успішно, пацієнтам, які зараз потребують регулярних тривалих переливань крові, у майбутньому буде потрібно менше таких процедур. Це зможе змінити їхнє лікування,

– заявив провідний автор роботи Седрік Гіверт.

Еритроцити виростили зі зразків крові людей із бази донорів Національної служби охорони здоров'я Великобританії. Спочатку з біоматеріалу виділили стовбурові клітини, а потім уже диференціювали їх.

На відміну від звичайних, усі штучні еритроцити молоді – у справжній крові донорів є клітини різного віку. Добровольці отримали по 5-10 мілілітрів рідини з ними – 1 – 2 чайні ложки.