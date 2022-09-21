У Львові встановили найлегший у світі протез, який надрукували на 3D-принтері

Найлегший у світі протез надрукований на 3D-принтері встановили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" Першого медоб’єднання Львова.

Його отримав 33-річний Юрій Бахір. Він втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми. Це другий такий протез у світі, встановлений українцеві. Перший в США за сприяння Першої леді України Олени Зеленської отримала 9-річна Саша з Бучі.

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Біонічні протези для українців

Протез "TrueLimb" є унікальною розробкою американської компанії Unlimited Tomorrow. Це первинний протез. Його можна встановлювати одразу після загоєння ран на ампутованій кінцівці. Завдяки спеціальним сенсорам, скорочуючи м'язи, пацієнт може керувати протезом і рухати пальцями.



Національний реабілітаційний центр "Незламні" розпочав співпрацю з виробником високоякісних біонічних протезів рук Unlimited Tomorrow у межах розширення програми протезування. У майбутньому завдяки глобальній організації Singularity Group, українському фонду Red Line та провідній креативній агенції Tabasco такими протезами планується забезпечувати українців, які постраждали від війни.

Ми створюємо Національний центр реабілітації України "Незламні", щоб кожен українець, який постраждав від війни, мав змогу бути врятованим, протезованим і реабілітованим в своїй країні. Протезування – це зараз один із пріоритетів нашої роботи, адже функціональних кінцівок потребують сотні пацієнтів. Наш обов’язок про них потурбуватися,

– розповів Олег Самчук, генеральний директор Першого медоб'єднання Львова

Він додав, що партнери надають українцям біонічні протези безоплатно. У списку очікування на протез "TrueLimb" уже кілька наших захисників. Серед них – 41-річний Олександр Яшук. Чоловік втратив кінцівку у боях біля Чорнобиля. Каже, функціональний протез йому потрібен, щоб бути корисним і незалежним.

"Там в бою, коли я побачив, що руки немає, я насправді зрадів, що хоч сам живий. Що я ще буду зі своїми рідними, побачу їх, а вони мене. І зараз ця рука для мене – це шанс бути незалежним і корисним. Я зможу їздити на мотоциклі і піднімати рамки з медом на пасіці. Це важливо", – сказав Олександр Яшук.

Усі, хто потребує протезування, можуть звертатися до Національного реабілітаційного центру "Незламні" Першого медоб’єднання Львова за телефоном: 0 800 333 003

"У Unlimited Tomorrow ми завжди прагнемо зробити високоякісні недорогі біонічні протези кінцівок широко доступними для тих людей, які їх потребують найбільше", — сказав Істон ЛаШапель, генеральний директор і засновник Unlimited Tomorrow. "Наше партнерство стало результатом наших спільних інтересів у допомозі постраждалим в Україні та підтримці якомога більшої кількості людей із протезами кінцівок. Ми вважаємо це кроком до нашого бачення підвищення якості та доступності протезів у глобальному масштабі".

Як підтримати проєкт

У межах розвитку програми протезування Центр "Незламні" разом з благодійною платформою Dobro.ua ведуть збір коштів на придбання постійних біонічних протезів для українців, які постраждали від війни. Проєкт під назвою "Протези для Незламних" уже підтримали майже чотири тисячі людей. Долучитися може кожен. Це можна зробити на сайті, або відправити СМС вартістю 20 грн на короткий номер 88 001.

Встановлення біонічних протезів: дивитись відео