У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага здивувала навіть досвідчених лікарів

У Львові народилася дівчинка з вагою і зростом, які здивували досвідчених медиків. Вага дитини на момент народження становила 5,5 кілограма, а зріст - 60 сантиметрів.

Про дівчинку розповіди у Першому медичному об'єднанні Львова. Новонароджену назвали Златою. Уточнюють, що Злата стала першою дитиною і сім'ї.

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Злата – перша дитина у сім'ї

Батьки Злати – 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки.

"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", – розповідає породілля.



Дівчинка-богатирка здивувала лікарів вагою / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Та донечка не поспішала на зустріч з батьками – перейми у жінки почались на 41 тижні вагітності.



Пологи пройшли успішно і без ускладнень, дівчинка народилась здоровою / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Дівчинка-богатирка здивувала лікарів

Були заплановані природні пологи, та після додаткових обстежень і замірів плоду вирішили уже ж проводити кесарів розтин. Річ у тім, що вага дитини перевищувала розмір пологових шляхів.

"Малюки з великою масою тіла становлять близько 6 – 10% від загальної кількості новонароджених у лікарні. Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів", – додають у лікарні.

Батьки пообіцяли своєму лікарю повернутися за хлопчиком.