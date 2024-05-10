Львівські лікарі видалили уламок російської міни з мозку дитини з Херсона

9-річний Михайлик Воловиков із Херсона отримав критичну травму голови під час обстрілу міста мінометом. Тепер у Львові йому провели успішну операцію і видалили шматок металу довжиною 8 мм.

Трагедія сталася 31 грудня, напередодні Нового року. У момент атаки Михайлик був у кафе на обіді зі своїм приятелем. Вони намагались укритися у службовому приміщенні, але уламки все одно влучили в голову Михайлика, а його одинадцятирічний товариш загинув на місці.

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Спочатку лікарі не змогли видалити всі уламки

Першу хірургічну допомогу хлопчику надали місцеві медики у Херсоні, далі ж миколаївські лікарі видалили частину уламків. Однак, дрібний фрагмент міни залишився у головному мозку через його складне розташування. Коли хлопчик прийшов до тями, він не міг рухати лівою частиною тіла.

Після місяця лікування Михайлик почав робити перші кроки, але реабілітація була надзвичайно складною. Згодом він знову почав підіймати ліву руку та пересуватися більш впевнено. Та згодом у Михайлика зʼявилися судоми, ймовірно через уламок в мозку.

Лікування у Львові

Його батьки вирішили не чекати подальших ускладнень і звернулись до спеціалістів у Львові з Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая, яка належить до проєкту UNBROKEN KIDS. Львівські лікарі погодилися провести складну операцію.

Дитячий нейрохірург Михайло Ловга разом зі своєю командою здійснив операцію під мікроскопом та за допомогою системи нейромоніторингу, безпечно видалили 8-мм уламок із головного мозку. У процесі оперативного втручання також встановлено титанову пластину на місце відсутньої частини черепа.

Операція завершилася успішно, і найближчими днями лікарі та родина Михайлика будуть спостерігати за його відновленням. Відновлювальний процес буде тривалим, із залученням фізичних терапевтів UNBROKEN KIDS, а також спеціалістів з ментального здоров'я, щоб допомогти Михайлику впоратися з травматичними досвідом після важкої травми та втрати близького друга.