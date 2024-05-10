Львовские врачи удалили обломок российской мины из мозга ребенка из Херсона

9-летний Миша Воловиков из Херсона получил критическую травму головы во время обстрела города минометом. Теперь во Львове ему провели успешную операцию и удалили кусок металла длиной 8 мм.

Трагедия произошла 31 декабря, накануне Нового года. В момент атаки Миша был в кафе на обеде со своим приятелем. Они пытались укрыться в служебном помещении, но осколки все равно попали в голову Миши, а его одиннадцатилетний товарищ погиб на месте.

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Сначала врачи не смогли удалить все обломки

Первую хирургическую помощь мальчику оказали местные медики в Херсоне, далее же николаевские врачи удалили часть обломков. Однако, мелкий фрагмент мины остался в головном мозге из-за его сложного расположения. Когда мальчик пришел в себя, он не мог двигать левой частью тела.

После месяца лечения Миша начал делать первые шаги, но реабилитация была чрезвычайно сложной. Впоследствии он снова начал поднимать левую руку и передвигаться более уверенно. Но впоследствии у Миши появились судороги, вероятно из-за осколка в мозге.

Лечение во Львове

Его родители решили не ждать дальнейших осложнений и обратились к специалистам во Львове из Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии Детской Больницы Святого Николая, которая относится к проекту UNBROKEN KIDS. Львовские врачи согласились провести сложную операцию.

Детский нейрохирург Михаил Ловга вместе со своей командой осуществил операцию под микроскопом и с помощью системы нейромониторинга, безопасно удалили 8-мм обломок из головного мозга. В процессе оперативного вмешательства также установлено титановую пластину на место отсутствующей части черепа.

Операция завершилась успешно, и в ближайшие дни врачи и семья Миши будут наблюдать за его восстановлением. Восстановительный процесс будет длительным, с привлечением физических терапевтов UNBROKEN KIDS, а также специалистов по ментальному здоровью, чтобы помочь Мише справиться с травматическими опытом после тяжелой травмы и потери близкого друга.