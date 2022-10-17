Лікарі видалили з нирки дитини 24-сантиметровий камінь: хлопчик – із Донеччини та має ДЦП

У Львові лікарі через маленький розріз видалили коралоподібний камінь у хлопчика. Цей камінь був площею аж 24 сантиметри та повністю заблокував нирку дитини.

Коралоподібний камінь зазвичай формується вже в дорослому віці. Але 13-річний Павло з Донеччини від народження має ДЦП, а також епілепсію. Великий камінь з'явився через малорухливість та велике навантаження організму ліками.

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Нирка хлопчика не могла виконувати своєї функції

Хлопчик – із прифронтової Дружківки. Спочатку Павло лікувався в Харкові, пізніше через війну та хворобу сина сім’я переїхала до Львова. Вже там медики виявили, що вся порожнина нирки була виповнена утворенням розміром 8х3 сантиметри. І вже не було місця, де могла б збиратися сеча. Простіше кажучи, орган просто не міг виконувати своєї функції.

Як минула операція

Медики відділення урології дитячої лікарні Святого Миколая роздробили та видалили його без розрізу й через 5-міліметровий отвір. Мініінвазивне втручання виконали методом перкутаної нефролітотрипсії (PCNL). Хоча сам метод PCNL найпоширеніший в дорослій урології.

Так, через невеликий прокол та з допомогою півміліметрової металічної трубки, камери та ультразвукової приставки спеціалісти роздробили камінь. А його частинки вибили назовні постійним потоком рідини.Відновлення після такої операції – швидке. Пацієнта уже виписали,

– мовиться у повідомленні.

До слова, найменша дитина з коралоподібним каменем у нирці, яку у своїй практиці лікували спеціалісти урологічного відділення, мала лише 9 місяців.