У Львові одразу троє дітей народились з півкілограмовими пухлинами

Троє новонароджених малюків зʼявились на світ з великими пухлинами у пологовому відділенні Лікарні імені Святого Миколая. Всі малюки мали однаковий діагноз: тератоми в крижово-куприковій області.

Пухлина у хлопчика

Харків'янин Матвій був одним з цих трьох дітей. Він народився майже місяць тому, його вага при народженні становила 3470 грамів, з них 470 – тератома – пухлина, що формується в утробі матері.

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Лікарі виявили тератому на 20 тижні вагітності під час рутинного обстеження у Харкові. Лікарі порадили припинити вагітність, але Матвій був довгоочікуваним малюком, тому його батьки вирішили знайти способи корекції вади після народження, розповіла Євгенія, мати Матвія.

Жінка вирішила звернутися до спеціалістів Лікарні Святого Миколая у Львові, щоб врятувати свого ненародженого сина. У цій лікарні хірурги вже 10 років успішно виконують операції немовлятам з подібними пухлинами.

Через кілька днів спостереження у реанімації, Матвія відправили в операційну, де провели кількаетапне втручання: спочатку було видалено пухлину, а потім виконано пластику м'яких тканин та аноректопластику. Завдяки цьому втручанню, вдалося повністю виправити вроджену ваду.

Пухлини в дівчаток

Приблизно в один час з Матвієм, хірургиня Галина Курило провела операційні втручання ще двом маленьким пацієнтам – Ярині та Златі, які також мали крижово-куприкові тератоми. Обидві операції пройшли успішно, і малюки, яким вже місяць від народження, набралися сил і готові повертатися додому.

Такої кількості новонароджених із вродженим тератомами, що з'явилися майже одразу, у цій лікарні ще не було. Але лікарі помітили збільшення звернень із цим діагнозом після відкриття власного пологового відділення, де команда спеціалістів може надати повний спектр допомоги немовлятам в одному місці.

Також лікарі наголосили, хоча тератоми і є рідкісними вадами розвитку у немовлят, вони можуть бути виправлені хірургічним шляхом і не є причиною для переривання вагітності.