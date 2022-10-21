Вже рятує життя на фронті: для воїнів у Львові розробили кровоспинний препарат

У Львові розробили кровоспинний препарат, який рятує життя українських воїнів на передовій. Перші порції відправили на фронт ще влітку.

У Львівській ОВА розповіли, що над розробкою львівські вчені почали працювати у 2014 році. Препарат був готовий вже через рік. Патент України на винахід вчені отримали у 2016 році.

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Над розробкою працювали професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького:

Максим Луцик;

Ростислав Стойко;

Ростислав Білий.

Шандор Варі – топменеджер одного з американських медичних центрів – став спонсором виробництва "Активатора згортання крові" в Україні.

Що відомо про препарат

Медики пояснюють, що активатор згортання крові – мікрогранули. Контактуючи з кров'ю, вони утворюють в'язкий гель. Саме він допомагає зупинити кровотечу.

Пропорції – 10 грамів препарату перетворюють у густий гель 100 мілілітрів крові. Важливо: якщо рана – велика, гемостатик має накласти професійний медик. Тоді допускається використання декількох упаковок.

Як тільки ви змішаєте порошок з кров'ю, він перетворюється на гель. 10 грамів достатньо, щоб перетворилось в густий гель 100 мл крові. Це дуже багато. Якщо рана велика, гемостатик має накладати вже професійний медик, і він може використати кілька упаковок,

– мовиться у повідомленні.

! Команда ЛНМУ (4 людей) виготовляють від 500 до 1000 упаковок препарату щомісяця.

Також існують гемостатичні бинти. В Україні їх вже виготовляють.