Дівчина без освіти прийшла у медзаклад та видала себе за лікарку – їй довірили пацієнта

У Лондоні 19-річна дівчина Круена Здрафкова прийшла у лікарню та видала себе за лікарку. Медичний персонал, без усіляких підозр, довірив їй лікування пацієнта.

Жінка одягнула медичну форму, прийшла до лікарні та назвалася Христиною. Про це повідомляє The Sun.

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Як лжелікарці довірили пацієнта

Дівчина заявила, що вона лікарка, а медичний персонал їй повірив. Вона одягнула рукавички, оглянула чоловіка і ввела йому в рот невідому речовину за допомогою шприца. Того ж дня Здрафкова "перевіряла" медичні голки й навіть сіла в машину швидкої допомоги.

Через три дні вона знову прийшла в лікарню, однак вже зі стетоскопом і паперами. Проте до того моменту персонал уже виявив, що ніякої лікарки Христини не існує. На місце викликали поліцію, яка й заарештувала жінку.

Виявилося, що Здрафкова приїхала з Болгарії. Вона завжди мріяла стати лікарем, але сімейні обставини не дозволили їй здобути медичну освіту. У 14 років вона вийшла заміж, після чого народила близнюків.



Круена Здрафкова видала себе за лікарку в лікарні / The Sun

Адвокат Здрафкової зауважив, що жінці підозріло легко вдалося проникнути в лікарню та отримати доступ до ліків і хворих.

Пацієнт, який контактував із лжелікаркою, фізично не постраждав. Однак, за даними суду, йому було завдано психологічної шкоди.

Пацієнти мають почуватися в безпеці та впевненості, що їх лікує кваліфікований лікар. Схоже, ви плекали мрію стати лікарем, але, чесно кажучи, це не може вважатися пом'якшувальною обставиною. Тобі тоді було лише 19, а зараз лише 20, я приймаю твою незрілість і наївність,

– заявила суддя Фіона Баррі.

У підсумку Здрафкову засудили до року громадських робіт і заборонили відвідувати лікарні без необхідності.