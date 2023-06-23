Як правильно охолоджуватися у спеку

Це важливе питання, особливо з урахуванням серйозної загрози, яку спека становить для нашого здоров'я. Щороку через надзвичайно високі температури фіксують тисячі смертей. Основна причина – тепловий удар.

Як вижити під час спеки

Один зі способів охолодження в приміщенні x використання кондиціонера. Він забезпечить комфортну температуру під час спекотного дня. Проте, важливо не включати кондиціонер зразу на надто низьку температуру, особливо якщо ви щойно повернулися з вулиці.

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Краще знижувати температуру поступово, оскільки переохолодження може призвести до застуди. Також не сидіть безпосередньо перед кондиціонером, оскільки потік холодного повітря, що направлений в одну точку, може спричинити запалення м'язів.

Важливо пити достатню кількість рідини під час спеки. Ви втрачаєте більше рідини в організмі через підвищену температуру. Краще пити воду, оскільки напої з кофеїном, алкоголем або великою кількістю цукру можуть збільшити втрату рідини. Розуміємо, що в спеку хочеться холодних напоїв, але не перестарайтеся – дуже холодна вода чи льодяні напої можуть викликати проблеми зі шлунком.

Також можна знизити температуру тіла за допомогою прохолодного душу або ванни. Важливо контролювати температуру води, знижуючи її поступово, а не раптово встановлюючи максимально холодну.

Ознаки теплового удару

Якщо людина багато часу провела на спеці, вона може отримати тепловий удар. Ось ознаки теплового удару:

погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку у прохолодному місці та великої кількості води;

людина не потіє, навіть якщо надто спекотно;

висока температура тіла – 40 °C і вище;

прискорене дихання або задишка;

втрата свідомості;

людина не реагує на вас.

Якщо виникли такі симптоми – терміново зверніться за медичною допомогою.