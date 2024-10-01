Чотири небезпечні помилки, яких припускаються люди під час самолікування

У МОЗ перерахували найнебезпечніші помилки, яких найчастіше припускаються ті, хто практикує самопризначення ліків. Вони можуть вартувати здоров'я та погіршити стан.

А щоб уникнути помилок, які можуть призвести до сумних наслідків, у Міністерстві охорони здоров'я закликають не вдаватися до самолікування.

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Найпоширеніші помилки під час самолікування

Вживання не тих ліків

У МОЗ наголосили, що правильно встановити діагноз може лише лікар. Тож навіть якщо вам пощастить вгадати, яка саме у вас хвороба – підібрати правильні ліки без потрібних знань і досвіду вкрай складно.

Вживання несумісних препаратів

Безліч лікарських засобів є несумісними між собою. Лікарі чудово про це знають і ніколи не призначать такі препарати одночасно. Без цих знань ви можете звести все лікування нанівець та навіть погіршити стан свого здоров'я.



Лише лікар може призначити правильні препарати та дозування / Unsplash

Неправильне дозування

Кожен препарат має певну концентрацію активної речовини. Якщо вживати нижчу концентрацію, ніж необхідно при вашому діагнозі, ліки не подіють. Якщо ж переборщити – препарат подіє не так, як треба й може викликати побічні ефекти. З цим краще не гратися.

Неадекватна тривалість вживання

Певні препарати можна вживати лише впродовж певного періоду. Тільки лікар може визначити, скільки днів повинно тривати лікування, щоб воно дало потрібний ефект й при цьому не нашкодило.