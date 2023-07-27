Знайшли спосіб полегшити стан при псоріазі та втримати ремісію

Пацієнти з псоріазом знають, як складно утримувати ремісію при цьому захворюванні. Тому, нові варіанти лікування псоріазу є важливими.

Дослідивши близько 500 випадків аутоімунного захворювання, вчені виявили кореляцію між рівнем вітаміну D в організмі пацієнтів і тяжкістю перебігу хвороби.

Дивіться також Кому не можна засмагати: розбираємо типи шкіри

Псоріаз – що це за хвороба Псоріаз — це аутоімунне захворювання, що характеризується аномально швидким оновленням клітин шкіри, і його точна причина неясна. Вважається, що це пов'язано з генетичною схильністю, спричиненою факторами навколишнього середовища

Вчені з Університету Брауна виявили, що люди з цим шкірним захворюванням, можуть покращити свій стан завдяки споживанню продуктів або добавок, багатих на вітамін D.

Креми із синтетичним вітаміном D для місцевого застосування з'являються як нові методи лікування псоріазу, але вони зазвичай потребують рецепта лікаря,

– зазначили дослідники.

Як проводили дослідження

Вчені вивчили дані понад 40 000 людей, зібрані в рамках Національного дослідження здоров'я і харчування (NHANES) у період з 2003 по 2014 рік.

Дослідники оцінили дані про площу поверхні тіла, ураженої псоріазом, для вимірювання тяжкості захворювання у кожної людини. Вони також зібрали інформацію про рівень вітаміну D у зразках крові пацієнтів.

Після коригування даних з урахуванням таких чинників способу життя, як вік, стать, раса, ІМТ і звички до паління, аналіз показав, що у людей з нижчим рівнем вітаміну D псоріаз був значно важчим.