Знайшли спосіб полегшити стан при псоріазі та втримати ремісію
Джерело:Science alert
Пацієнти з псоріазом знають, як складно утримувати ремісію при цьому захворюванні. Тому, нові варіанти лікування псоріазу є важливими.
Дослідивши близько 500 випадків аутоімунного захворювання, вчені виявили кореляцію між рівнем вітаміну D в організмі пацієнтів і тяжкістю перебігу хвороби.
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Псоріаз — це аутоімунне захворювання, що характеризується аномально швидким оновленням клітин шкіри, і його точна причина неясна. Вважається, що це пов'язано з генетичною схильністю, спричиненою факторами навколишнього середовища
Вчені з Університету Брауна виявили, що люди з цим шкірним захворюванням, можуть покращити свій стан завдяки споживанню продуктів або добавок, багатих на вітамін D.
Креми із синтетичним вітаміном D для місцевого застосування з'являються як нові методи лікування псоріазу, але вони зазвичай потребують рецепта лікаря,
– зазначили дослідники.
Як проводили дослідження
Вчені вивчили дані понад 40 000 людей, зібрані в рамках Національного дослідження здоров'я і харчування (NHANES) у період з 2003 по 2014 рік.
Дослідники оцінили дані про площу поверхні тіла, ураженої псоріазом, для вимірювання тяжкості захворювання у кожної людини. Вони також зібрали інформацію про рівень вітаміну D у зразках крові пацієнтів.
Після коригування даних з урахуванням таких чинників способу життя, як вік, стать, раса, ІМТ і звички до паління, аналіз показав, що у людей з нижчим рівнем вітаміну D псоріаз був значно важчим.