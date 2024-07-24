Моноклональні антитіла для лікування мігрені: наскільки це ефективно

Профілактика нападів мігрені донедавна ґрунтувалася на протиепілептичних препаратах, антидепресантах та бета-блокаторах, тобто на засобах, розроблених для лікування зовсім інших хвороб. Однак останнім часом створили специфічні препарати для профілактики мігрені.

Моноклональні антитіла (МАТ) – це перша таргетна терапія, що впливає на механізми розвитку мігрені. Вони зараз активно використовуються для профілактики нападів цього захворювання.

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Як працюють моноклональні антитіла

Моноклональні антитіла для лікування мігрені блокують кальцитонін-ген-споріднений пептид (CGRP) або його рецептор. CGRP – це один з медіаторів болю, який виділяється в системі трійчастого нерва та відповідає за головний біль при нападі мігрені. Немає молекули CGRP або вона не може прикріпитися до свого рецептора – немає болю.

Поява МАТ значно підвищила ефективність та переносність профілактичного лікування нападів. Ефективність моноклональних антитіл висока – близько 50 – 60% у пацієнтів із будь-якою частотою мігрені. Згідно з клінічними рекомендаціями з діагностики та лікування мігрені моноклональні антитіла до CGRP входять до препаратів першого вибору для профілактичного лікування різних форм мігрені.

Кому та як призначають МАТ

Моноклональними антитілами можна лікувати будь-які види мігрені, які турбують 4 дні на місяць і більше, а також лікарсько-індукований головний біль, який нерідко супроводжує часту і хронічну мігрень.

Моноклональні антитіла практично не мають протипоказань, за винятком вагітності та лактації, майже позбавлені побічних ефектів, не впливають на імунітет та добре поєднуються з іншими ліками, які приймає пацієнт. Відповідно до рекомендацій ін'єкції моноклональних антитіл слід проводити не менше 6 місяців.