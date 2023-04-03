Перелік ліків за рецептом не збільшився: Ляшко пояснив ажіотаж з 1 квітня

Віктор Ляшко зауважив, що перелік ліків, які продають за рецептом, з 1 квітня не збільшився. Це – просто неможливо.

Деталі про ліки за рецептом глава МОЗ Ляшко розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Міністр розвіяв міф, що список ліків, які відпускають за рецептом, начебто збільшився.

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Ляшко пояснив: як продавати лікарський засіб (з рецептом чи без), вирішують ще у той момент, коли препарат реєструють. Чимало препаратів, які є у списку, зареєстрували ще у 2000-х роках. Тоді ж встановили, що їх продаватимуть українцям та українкам за рецептом.

Ляшко наголосив, що в інструкції до будь-якого препарату, неодмінно зазначають, чи він – рецептурний. Такі ліки людина не може сама собі призначати, їх можна вживати тільки за призначенням лікаря. Ляшко пояснив, що багато українців, на жаль, займаються самолікуванням. Іноді це призводить до фатальних наслідків.

Раніше міністр охорони здоров'я запевнив, що на територіях, де наразі тривають активні бойові дії, людина може придбати усі необхідні препарати без рецепта. Питання доступності залишається пріоритетом.