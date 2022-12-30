У вас рак: лікарня замість привітання зі святами надіслала повідомлення про хворобу

Лікарі хірургічного відділення в Англії замість того, щоб побажати своїм пацієнтам щасливого Різдва, надіслали повідомлення, в якому повідомлялося, що вони хворіють на рак легенів.

Помилкове повідомлення

Сотні британців отримали повідомлення, що у них діагностували агресивний рак легенів з метастазами. Інцидент трапився із медичним центром Аскерн, що поблизу Донкастера у Південному Йоркширі.

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У повідомлення людей також попросили надати клініці DS1500 – це форма, яку заповнюють люди з невиліковними захворюваннями для отримання різноманітних виплат.

Вибачення лікарів

Трохи більше ніж через 20 хвилин після повідомлення про рак пацієнтам одразу ж надіслали вибачення за неправильний діагноз і побажали "веселого Різдва та щасливого Нового року".

Будь ласка, прийміть щирі вибачення за надіслане попереднє текстове повідомлення. Це було надіслано помилково,

– йшлося в повідомленні.

Незрозуміло, скільки людей отримали помилкове повідомлення, яке було розіслано перед Різдвом. Але серед них був Один 57-річний забудовник Кріс Рід, який чекав на результати тесту на рак легенів.

Це повідомлення довело його партнерку до сліз, він намагався зателефонувати в хірургію, але не зміг додзвонитися, оскільки лінії були зайняті. Чоловік пішов у хірургію, де дізнався, що повідомлення було помилковим і його результати таки негативні.