Медики з окупованої Херсонщини долучаються до бригад на Київщині та Черкащині

Від початку літа на деокупованих територіях Київщини запрацювали мобільні медичні групи. Тепер до них приєднались лікарі з тимчасово окупованої Херсонщини.

Медична допомога на деокупованих територіях

З вересня проєкт з ініціативи ГО "Академії Сімейної Медицини України" та за сприяння бюро ВООЗ в України розширився ще на 6 областей: Харківську, Сумську, Чернігівську, Волинську, Хмельницьку та Черкаську, передає 24 канал.

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Головна мета проєкту – надання доступ до безкоштовної медичної допомоги в сільській місцевості ВПО та місцевим жителям.

Мобільні медичні команди зосереджені на лікуванні хронічних захворювань діабету II типу, бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань, епілепсії, судом та захворювань щитоподібної залози. Проєкт функціонуватиме до кінця листопаду, тож всі охочі можуть безкоштовно проходити обстеження.

До проєкту доєднались лікарі з Херсонщини

Понад 50 лікарів-професіоналів долучились до проєкту. Серед них і медики з т.о. Херсону. Тамара Куршакова, понад 40 років працювала сімейною лікаркою на Херсонщині, а сьогодні допомагає на деокупованих територіях. Якщо раніше Тамара Іванівна разом з херсонськими колегами надавала допомогу жителям Київської області, то відтепер приїздить і до пацієнтів з Черкащини.

Я коли приїхала до столиці, зв’язалась зі знайомими лікарями, і вони розповіли про цей проєкт. Для мене важливо бути корисною людям. Якби я вміла робити щось інше, я б пішла працювати в те місце, однак лікувати – моє покликання,

– розповіла сімейна лікарка.

Жінка виїхала з окупованої території через Крим, через Росію до Латвії, бо окупанти більшість цивільних машин розстрілювали на пропускних пунктах. Оговтуючись від пекла, лікарка близько місяця пробула за кордоном, але весь час хотілось нестерпно додому, в Україну.