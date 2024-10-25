Не їжте це ввечері: експерти назвали продукт, який заважає заснути

Насправді існує безліч причин безсоння. Однак однією з найпростіших є їжа, яку люди їдять перед сном.

А це проблема, яка легко вирішується. Про це повідомляє Express.

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Яка їжа може заважати заснути

За словами експертів MattressNextDay, гостра їжа може негативно вплинути на сон через вміст у ній капсаїцину. Це хімічна речовина, яка надає спеціям гостроти.

Річ у тім, що капсаїцин може підвищити внутрішню температуру тіла, цим самим порушуючи сон.

Проте варто відмовлятися від гострого, якщо дуже його полюбляєте. Просто постарайтеся уникати гострої їжі щонайменше за три години до того, як лягати спати. А найкращий варіант – обрати легку вечерю, до прикладу, яка не буде довго перетравлюватися. До прикладу, фрукти чи овочі.

Також важливо не лягати спати голодним, оскільки це може призвести до зниження рівня цукру в крові. Коли людина голодна, рівень кортизолу може підвищитися, змушуючи організм прокидатися і їсти.

Але не лише дієта може вплинути на якість сну. Денні звички також можуть відігравати значну роль. Наприклад, слід постаратися не спати день.