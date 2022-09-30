Прорив у лікуванні деменції: створили ефективні ліки

Японський виробник ліків Eisai заявив, що його експериментальний препарат леканемаб допоміг уповільнити зниження мислення у людей на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера

Результати клінічних випробувань третьої фази ще не пройшли рецензування в жодному медичному журналі. Але згідно з пресрелізом компанії, лікування леканемабом зменшило клінічне зниження за глобальною когнітивною та функціональною шкалою, CDR-SB, порівняно з плацебо через 18 місяців на 27%.

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Як відбувалось клінічне дослідження

У новому дослідженні взяли участь майже 1800 пацієнтів із ранньою стадією хвороби Альцгеймера, розвиток якої відстежували протягом 18 місяців. Дослідники відстежували когнітивні функції за допомогою так званої шкали CDR-SB, яка використовується для кількісної оцінки різної тяжкості симптомів деменції.

На основі інтерв’ю з людьми, які живуть із хворобою Альцгеймера, та сім’єю/опікунами, кваліфіковані медичні працівники оцінюють когнітивні та функціональні показники в шести сферах: пам’ять, орієнтація, судження та розв'язання проблем, громадські справи, дім і хобі та особистий догляд,

– зазначили в компанії.

Ефективність нового препарату проти деменції

Порівняно з пацієнтами, які приймали плацебо, ті, хто отримував леканемаб, спостерігали значне уповільнення когнітивної деградації. Помітні зміни в темпах зниження почалися вже через пів року після прийому препарату. ПЕТ-сканування мозку пацієнтів, які приймали леканемаб, також показало помітне зниження рівня білкових амілоїдних бляшок, які є важливою ознакою хвороби Альцгеймера.

Леканемаб — це препарат із моноклональними антитілами, призначений для націлювання та допомоги у видаленні амілоїдних бляшок у мозку, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. За словами Eisai, у липні препарат був поміщений на "шлях прискореного схвалення та отримав пріоритетний розгляд" Управлінням з контролю за продуктами та ліками США. Це може допомогти пришвидшити шлях препарату до схвалення.

Eisai планує представити повні дані клінічних випробувань фази 3 наприкінці листопада.