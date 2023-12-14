Зменшується та старіє: куріння виявилося шкідливішим для мозку, ніж вважалось

Вчені зі США виявили, що куріння може викликати зменшення об'єму мозку, що, своєю чергою, призводить до його раннього старіння. Можливо, відмова від цієї шкідливої звички здатна перервати подальшу втрату нейронних тканин, але відновлення об'єму мозку до початкового розміру неможливе.

У попередніх дослідженнях було відзначено кореляцію між курінням та розміром мозку. Однак, суперечки в науковій спільноті все ще продовжуються: чи викликає куріння зменшення об'єму мозку, чи його зниження є фактором ризику для куріння.

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Крім того, генетика також відіграє важливу роль. Відомо, що розмір мозку та схильність до куріння можуть передаватися у спадок. Приблизно половина ризику куріння визначається генетичними чинниками людини.

Нове дослідження куріння

Експерти з Медичної школи Вашингтонського університету на чолі з професоркою Лорою Бірут спробували розв'язувати питання взаємозв'язку між генами, розміром мозку та курінням.

Для дослідження вчені використовували дані з Британського біобанку, загальнодоступної біомедичної бази даних, що включає генетичну, медичну та поведінкову інформацію про більш ніж півмільйона людей, переважно європейського походження.

З 40 тисяч учасників Британського біобанку було обрано підгрупу, яка пройшла сканування мозку для визначення його обʼєму. Дослідники проаналізували дані про розмір мозку, історію куріння та генетичний ризик розвитку шкідливої звички.

Куріння зменшує обʼєм мозку

Виявилося, що будь-яка пара із цих трьох факторів взаємопов'язана: історія куріння та об'єм мозку; генетичний ризик куріння та історія куріння; генетичний ризик та обʼєм мозку. Крім того, зв'язок між курінням та об'ємом мозку змінювався залежно від кількості цигарок, які людина викурювала на день.

При сумісному розгляді трьох факторів зв'язок між генетичним ризиком куріння та об'ємом мозку зник, у той час, як зв'язок між кожним із цих факторів та поведінкою, пов'язаною з курінням, зберігався. Дослідники виявили черговість подій: генетична схильність веде до куріння, що призводить до зменшення обʼєму мозку.