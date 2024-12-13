Скільки потрібно курити, щоб пошкодилось серце

Куріння в ранньому віці може призвести до серйозних ризиків для здоров’я. Люди, які почали курити в дитинстві або підлітковому віці, можуть зіткнутися з ознаками пошкодження серцевого м’яза і порушеннями його функцій вже у 20 років.

Основою для дослідження стали багаторічні спостереження, проведені в рамках проєкту "Діти 90-х", також відомого як "Ейвонське лонгітюдне дослідження батьків та дітей" (ALSPAC), повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал Американської колегії кардіології (ACC).

Також на тему Як зайняття спортом впливає на рівень IQ

Нове дослідження куріння

У дослідженні брали участь майже 2000 британських школярів, здоров'я яких відстежувалося з 10 до 24 років. Протягом усього періоду спостереження учасники проходили кілька медичних обстежень, зокрема, ехокардіографію, а також надавали дані про свої звички.

На початковому етапі, у 10 років, процент курців не перевищував 0,3%, однак до 17 років цей показник зріс до 24%, а до 24 років досяг 26,4%. Майже дві третини тих, хто вперше спробував сигарети в дитинстві або юності, продовжували курити та в зрілому віці.

Куріння в ранньому віці небезпечна для серця

Аналіз зібраних даних показав, що куріння, розпочате в ранньому віці, пов’язане з підвищеним ризиком передчасного пошкодження серцевого м’яза через функціональні або структурні зміни, такі як гіпертрофія серця та порушення в роботі лівого шлуночка.

До 24 років ймовірність виникнення таких проблем зростає на 33 – 52%. Ця тенденція зберігалася навіть з урахуванням інших факторів ризику, таких як гіпертонія, ожиріння, недостатня фізична активність та порушення ліпідного обміну.

Крім того, раннє куріння також асоціювалося з іншими серйозними аномаліями, такими як потовщення стінок серця, підвищений тиск у лівому шлуночку та збільшення його маси.

За словами Ендрю Агбайе, доцента кафедри клінічної епідеміології та дитячого здоров’я в Університеті Східної Фінляндії і ведучого автора дослідження, стаття покликана привернути увагу державних структур та медичної спільноти до проблеми куріння серед підлітків і підкреслити важливість її профілактики.

Учений висловив занепокоєння з приводу поширення вейпінгу серед молоді і припустив, що результати дослідження можуть бути актуальні й для користувачів електронних сигарет. Агбайе закликав владу вживати більш суворих заходів для захисту дітей та підлітків від тютюнових виробів і їх новітніх аналогів.