Чи можна вагітним купатись у холодній воді

Можна, але з деякими обмеженнями. Згідно з дослідженнями, купання в холодній воді під час вагітності знижує ризик несприятливих акушерських наслідків, полегшує перебіг пологів.

Основний мінус плавання у природних водоймах – зовсім не температура води. Потрібно поставитися з особливою увагою до вибору місця – воно має бути перевіреним.

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Офіційний дозвіл на купання означає, що спеціалізовані служби взяли пробу води, перевірили дно і дали висновок про те, що водойма придатна для купання людей. Озера та річки, які не пройшли перевірку, може загрожувати травмами, порізами та виникненням інфекційних захворювань, наприклад, при випадковому ковтанні води.

Користь холодної води для вагітних

Купання у холодній воді під час вагітності підвищує адаптаційні здібності організму у стресової ситуації. Імовірно, саме це полегшує стан під час пологів і знижує ризик ускладнень. Ми рекомендуємо дотримуватися кількох правил під час купання у відкритих водоймах:

Дослухайтеся до своїх відчуттів. Сама собою холодна вода не завдасть шкоди ні матері, ні дитині. Ідею про те, що холод є причиною розвитку застудних захворювань, сучасна наука давно відсунула. Але мерзнути все одно не варто: це знижує стійкість організму до збудників інфекцій.

Не запливайте на глибину. Різкий перепад температури або навантаження м'язів може спровокувати судоми.

Будьте поруч із кимось. Якщо вам щось знадобиться, важливо мати можливість попросити про допомогу.

Плавання – чудове дозвілля і найбільш безпечний для вагітної жінки варіант фізичної активності. Не варто собі в ньому відмовляти, якщо у вас немає такої поради від лікаря.

Що не можна робити під час вагітності

Від чого насправді варто утриматися під час вагітності:

куріння, вживання алкоголю та психоактивних речовин;

вживання сирої риби та м'яса з кров'ю;

надлишку кофеїну – добова його доза не має перевищувати 200 мг, це приблизно 1 – 2 чашки кави;

контакту з хімікатами;

травмонебезпечних видів фізичної активності, наприклад, катання на велосипеді, лижах, сноуборді, самокаті, верхової їзди.

Інші можливі обмеження мають індивідуальний характер і мають обговорюватися з лікарем.

Вагітність – особливий стан організму жінки, а не хвороба. Від більшої частини звичних радощів не потрібно відмовлятися. Для підтримання хорошого психологічного стану майбутньої мами важливо зберегти комфортний для жінки спосіб життя.