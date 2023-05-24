Косоокість: чому виникає та як лікувати

Косоокість, або страбізм, – це стан, при якому очі дивляться в різні боки при погляді на один предмет. Лікування косоокості буває різним. Це може бути гімнастика очей, уколи ботоксу, підбір окулярів і навіть операція.

Чому виникає косоокість

Косоокість, яка виникає в ранньому віці, як правило, має генетичну природу. Спадковий фактор при косоокості відіграє значну роль: у 30% дітей з косоокістю родичі теж її мають. Або дефект пов'язаний з ураженням центру в мозку, який відповідає за спільну роботу очей, або це вроджена патологія м'язів очей.

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Набута косоокість, яка з'являється у дітей після року, виникає через інші проблеми. Хвороби, через які часто розвивається страбізм, – це короткозорість, далекозорість і астигматизм. Набагато рідше він виникає при пухлинах мозку та порушеннях розвитку, наприклад при синдромі Дауна.

Люди з косоокістю бачать світ по-іншому, тому що зір спрямований не в одну точку. Це призводить до втрати глибини та чіткості зору. Тому коригувати косоокість потрібно обов'язково. Чим раніше розпочнеться лікування, тим краще буде результат. Вибір корекції зору залежить від віку та типу косоокості.

Види косоокості

Найчастіше виникає косоокість, яка сходиться, – вона виникає у дітей до року внаслідок проблем з центром, який регулює рух правого і лівого ока. Коли немає контролю за рухом з боку мозку, око повертається всередину, тому що його тягне найсильніший внутрішній м'яз.

Другий варіант, що часто зустрічається, – косоокість, яка сходиться, але з'явилася після року життя. Причина цього – далекозорість понад 3 – 4 діоптрій. Око потрібно сильно напружуватися, щоб побачити картинку чітко, і постійне фокусування призводить до його відхилення.

Третій варіант – косоокість, що розходиться, при якому то дитина тримає очі рівно, то вони відхиляються. Це непостійна форма хвороби.

Способи лікування косоокості

При косоокості ефективними можуть бути різні методи лікування:

Окуляри і лінзи – з їхньою допомогою коригують як косоокість, так і амбліопію – погіршення зору при косоокості, яке ще називають "ледачим оком".

Апаратне лікування, або ортоптика: у випадку зі страбізмом вправи справді ефективні. Тільки їх роблять не так, як ви собі уявляєте, а на спеціальному апараті. Вправи виконують у кабінеті лікаря, а вдома закріплюють результат.

Очні краплі також використовують для корекції амбліопії. Краплі розширюють зіницю на здоровому оці та погіршують зір у ньому, щоб простимулювати хворе око краще бачити.

Ін'єкції ботулотоксину – ботокс паралізує м'язи, які заважають очам вирівнюватися правильно. Ефект від уколів триває кілька місяців, але іноді зберігається назавжди.

Оклюзія – або, по-простому, носіння спеціальної пов'язки на здоровому оці, щоб скоригувати зір у проблемному. Придатна для лікування амбліопії, якщо вона є.

Хірургічна корекція – операція змінює довжину або положення м'язів очей, щоб очі були розташовані правильно.

Лікувати косоокість потрібно якнайшвидше, щоб був якнайкращий результат. У деяких клініках це роблять дітям з 6 місяців.